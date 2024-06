W tym tygodniu zaczniesz tropić w swoim otoczeniu różne spiski i tajemnice. W pracy pilnuj dokumentów, bo może się okazać, że ktoś coś zagubi , a potem będzie to twoją winą. Zajęte Lwy zrozumieją, że wystarczy trochę więcej zaangażowania, aby życie miłosne stało się bardziej harmonijne i przynosiło więcej zadowolenia. Wolne zaś mogą spotkać kogoś, kto myśli podobnie do nich. W weekend nie przesadzaj z imprezowaniem.

W tym tygodniu szybko uporasz się z zawodowymi obowiązkami, bo będziesz chciał zajmować się prywatnymi sprawami. Zajęte Strzelce będą musiały poważnie porozmawiać z partnerem, który najpierw go za bardzo rozleniwił, a potem ma do nich pretensje, że go niańczy. Samotne zaś odkryją, że miłość to coś więcej niż tylko wspólne spędzanie czasu czy namiętne chwile. W weekend poczujesz, że musisz wrócić do nauki języków.