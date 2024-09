Poruszające słowa Aidy o wolności. Tak zwróciła się do fanów

Aida, polska wizjonerka i jasnowidząca wróciła z sentymentalnej podroży do rodzinnej Gruzji i podzieliła się z fanami wzruszającym wpisem na Instagramie. Aida zwraca się do obserwatorów bardzo poetyckimi słowami i zachęca ich do odwagi i wolności.