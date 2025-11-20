Co przyniesie piątek, 21 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym sukces to kwestia serdeczności i zadowolenia z siebie. Gdy wysyłasz sygnał, że masz wszystko, ludzie lgną do ciebie, bo nie boją się desperacji. Oczywiście nie wolno jednocześnie sugerować, że nikt i nic cię nie obchodzi. W finansach wiele zyskasz dzięki gospodarności, umiejętnemu zarządzaniu zapasami, nawet małymi zasobami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym nie poddawaj się teraz. Nawet jeśli jest ci ciężko, nawet jeśli masz poczucie osamotnienia. Już wkrótce ciężar zelżeje, a ty poczujesz ulgę i wielką satysfakcję. Na twojej drodze staną odpowiedni, życzliwi ludzie. W finansach trzeba dać z siebie wszystko, zaangażować się w projekt w stu procentach. Niczego nie da się osiągnąć po łebkach.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto nie zechce angażować się emocjonalnie, ale zawsze chętnie cię wysłucha i nie będzie oceniać. Takiej osobie możesz się zwierzyć, a twoje tajemnice posłużą nauce. Oczywiście bez ujawniania nazwisk oraz innych wrażliwych danych! W finansach możesz parać się pisaniem, zarobić na wydawaniu książek.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym dbaj teraz o dobre relacje z kobietą dojrzałą lub zajmującą ważną pozycję w twojej rodzinie. To może być matka, babcia lub długoletnia przyjaciółka. Jej słów nie wolno lekceważyć, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Nie zapomnij serdecznie podziękować za troskę i zapewnić o ciepłych uczuciach. W finansach może ci pomóc właścicielka interesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych odpowiednie będzie cierpliwe i powolne dążenie do celu. Ktoś musi dojrzeć do decyzji. Na przeszkodzie mogą stanąć sprawy rodzinne, których nie da się ot tak przeskoczyć. Miną miesiące, nim pewna osoba zmieni do ciebie nastawienie. "Kupić" można ją tylko wytrwałością i bezinteresownością. W finansach postaw na profesjonalizm, dobrą organizację.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się ślepego uporu, nie zamykaj uszu na rady i napomnienia. Ktoś nie jest mistrzem taktu, ale obserwacje może mieć dobre. Szorstka prawda prawie zawsze jest lepsza od najgładszego kłamstwa. W finansach widać niestety mnożenie papierków i trudności. Trzeba będzie przejść urzędową ścieżkę krok po kroku.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym może dopaść cię nuda, frustracja, poirytowanie obowiązkami. Przemyśl, czy podział pracy jest w twoim związku równy. Być może trzeba coś zmienić, ponownie omówić? Warto sięgnąć myślami do początku znajomości i przypomnieć sobie, co cię zachwyciło w drugim człowieku. W finansach trzeba pogodzić się z porażką lub stratą i nie żywić urazy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym postaw na lojalność. Jeśli nie możesz kogoś bezwarunkowo wesprzeć, to nie stawaj mu na drodze i nie popieraj jego oponentów. Służ radą, a nie daj się wciągnąć w czyjąś grę, wojnę wzajemnych pretensji. Staraj się łagodzić nastroje, nie podnosić sobie ani nikomu ciśnienia. W finansach stosuj zasadę "frontem do klienta". Unikaj szorstkości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym warto pamiętać, że rzeczywista jest tylko chwila obecna. Przyszłość jeszcze nie istnieje, a przeszłości już nie ma. Ktoś stara się wywołać w tobie wymarłe emocje - dobre lub złe - ale nie jest to konstruktywne. Skup się na tym, co tu i teraz, a nie zastanawiaj się, co by było, gdyby… W finansach możesz zarobić dzięki znajomości historii, tradycji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym dbaj o dobrą opinię otoczenia. Wymieniaj uśmiechy i pozdrowienia, wykonuj gesty, które nic nie kosztują, a pozostawiają po tobie trwały ślad we wdzięcznej pamięci. Możesz spotkać się z kimś, kto ceni pracowitość, zaangażowanie, a nie pociągają go bynajmniej "artystyczne dusze" czy "twórczy bałagan". W finansach możesz dokonać korzystnej transakcji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Rydwan

W życiu prywatnym dąż teraz do samodzielności. Nikt nie zagwarantuje ci sukcesu, nie podsunie właściwej opcji, nie przedstawi odpowiedniej osobie. Wszystko w twoich rękach i to jest bardzo dobra wiadomość! Radość z powodzenia będzie szczególnie wielka i nawiążesz kontakty na własnych zasadach. W finansach nie wmawiaj sobie, że wszystko zostało już postanowione.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą mało elastyczną, funkcjonującą w świecie dogmatów. Ten ktoś ma sztywne podejście do relacji, nie lubi zmian i trudno wybić mu z głowy nawet przestarzałe pomysły. Częstym tematem dyskusji mogą stać się pieniądze oraz zaufanie. W finansach możesz podpisać umowę na stałe, znaleźć lojalnego, solidnego kontrahenta.

