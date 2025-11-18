Szukasz życiowej kompanki? Zaprzyjaźnij się z kobietą o tym rzadkim imieniu

Karolina Woźniak

Niezwykle ciepła, charyzmatyczna i otwarta na potrzeby innych - taka jest kobieta o imieniu Manuela. Ten wyjątkowy charakter sprawia, że przyciąga do siebie innych. Chętna do pomocy w potrzebie, świetna matka i partnerka do życia. Manuela to kobieta pełna energii, której zawsze chce się działać. Co mówią o niej liczby i jaki jest jej szczęśliwy talizman?

Szukasz życiowej kompanki? Zaprzyjaźnij się z kobietą o tym rzadkim imieniu
Szukasz życiowej kompanki? Zaprzyjaźnij się z kobietą o tym rzadkim imieniu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Manuela
  2. Popularność imienia Manuela w Polsce
  3. Kiedy Manuela obchodzi imieniny?
  4. Manuela - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Manuela
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Manuela
  7. Manuela - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Manuela

Manuela to imię żeńskie, będące odpowiednikiem męskiego - Manuel. To skrócona forma biblijnego określenia Emanuel, co oznacza Bóg z nami.

Popularność imienia Manuela w Polsce

Imię Manuela nie jest w Polsce popularne, a tym samym uznawane jest za bardzo oryginalne. W 2023 roku jedynie 6 dziewczynek zostało tak nazwanych po urodzeniu.

Karolina Woźniak

Kiedy Manuela obchodzi imieniny?

Manuela obchodzi imieniny 26 marca.

Manuela - zdrobnienia imienia

W jaki sposób zwracać się do dziewczynki lub kobiety o imieniu Manuela? Bliscy najczęściej używają takich zdrobnień jak:

  • Manuelka,
  • Manuelcia,
  • Mania,
  • Maniek,
  • Mańka,
  • Ela,
  • Elcia.

Zachwyt nad otaczającym światem i idealistyczne podejście do życia to cechy charakteryzujące Manetę
Szukasz życiowej kompanki? Zaprzyjaźnij się z kobietą o tym rzadkim imieniu123RF/PICSEL

Znane osoby o imieniu Manuela

Manuela to imię, które otrzymało wiele znanych na świecie kobiet. Wśród nich znalazły się:

  • Manuela Lopez - francuska aktorka,
  • Manuela Gretkowska - polska pisarka,
  • Manuela Michalak - polska prezenterka, przedsiębiorczyni, znana z pierwszej polskiej edycji programu Big Brother,
  • Manuela Schwesig - niemiecka polityk,
  • Manuela Velasc - hiszpańska aktorka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Manuela

Manuela to ciepła, otwarta, rodzinna kobieta. Jest wyrozumiałą matką i kochającą ponad wszystko partnerką. Tworzy dom pełen miłości, nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla gości. Nie przykłada dużej wagi do spraw codziennych, takich jak porządkowanie domu. Woli skupić się na zagwarantowaniu bliskim bezpieczeństwa i odpowiedniej dawki ciepła.

Manuela to numerologiczna czwórka. Jest pełna energii, którą wykorzystuje w dobry sposób. Pracowita, oddana pasji i zadaniom, których się podejmie. Nie stroni od poszukiwania nowych przygód, gdyż uważa, że to one budują szczęśliwe życie pełne wrażeń. Ma dobrze rozwiniętą intuicję i to nią kieruje się w życiu.

Manuela - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Manuela to kobieta o artystycznych zdolnościach. Lubi pracę z innymi i może być aktorką, dziennikarką, malarką czy piosenkarką. Szczęśliwym kamieniem jest dla Manueli cytryn.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Manuela&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Manuela

