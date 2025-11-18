Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Manuela Popularność imienia Manuela w Polsce Kiedy Manuela obchodzi imieniny? Manuela - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Manuela Numerologia i cechy osób o imieniu Manuela Manuela - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Manuela

Manuela to imię żeńskie, będące odpowiednikiem męskiego - Manuel. To skrócona forma biblijnego określenia Emanuel, co oznacza Bóg z nami.

Popularność imienia Manuela w Polsce

Imię Manuela nie jest w Polsce popularne, a tym samym uznawane jest za bardzo oryginalne. W 2023 roku jedynie 6 dziewczynek zostało tak nazwanych po urodzeniu.

Kiedy Manuela obchodzi imieniny?

Manuela obchodzi imieniny 26 marca.

Manuela - zdrobnienia imienia

W jaki sposób zwracać się do dziewczynki lub kobiety o imieniu Manuela? Bliscy najczęściej używają takich zdrobnień jak:

Manuelka,

Manuelcia,

Mania,

Maniek,

Mańka,

Ela,

Elcia.

Znane osoby o imieniu Manuela

Manuela to imię, które otrzymało wiele znanych na świecie kobiet. Wśród nich znalazły się:

Manuela Lopez - francuska aktorka,

Manuela Gretkowska - polska pisarka,

Manuela Michalak - polska prezenterka, przedsiębiorczyni, znana z pierwszej polskiej edycji programu Big Brother,

Manuela Schwesig - niemiecka polityk,

Manuela Velasc - hiszpańska aktorka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Manuela

Manuela to ciepła, otwarta, rodzinna kobieta. Jest wyrozumiałą matką i kochającą ponad wszystko partnerką. Tworzy dom pełen miłości, nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla gości. Nie przykłada dużej wagi do spraw codziennych, takich jak porządkowanie domu. Woli skupić się na zagwarantowaniu bliskim bezpieczeństwa i odpowiedniej dawki ciepła.

Manuela to numerologiczna czwórka. Jest pełna energii, którą wykorzystuje w dobry sposób. Pracowita, oddana pasji i zadaniom, których się podejmie. Nie stroni od poszukiwania nowych przygód, gdyż uważa, że to one budują szczęśliwe życie pełne wrażeń. Ma dobrze rozwiniętą intuicję i to nią kieruje się w życiu.

Manuela - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Manuela to kobieta o artystycznych zdolnościach. Lubi pracę z innymi i może być aktorką, dziennikarką, malarką czy piosenkarką. Szczęśliwym kamieniem jest dla Manueli cytryn.

