Spis treści: 01 Kiedy jest retrogradacja Merkurego w grudniu 2023?

02 Co to jest retrogradacja Merkurego?

03 Co się dzieje podczas retrogradacja Merkurego?

04 Jak wpływa na nas retrogradacja Merkurego?

Kiedy jest retrogradacja Merkurego w grudniu 2023?

Retrogradacji Merkurego należy się spodziewać od 13 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r. Planeta cofnie się początkowo do znaku Koziorożca. Będzie się tam znajdować do 23 grudnia. Po tej dacie Merkury przeniesie się do Strzelca i zostanie tam do Nowego Roku.

Co to jest retrogradacja Merkurego?

Retrogradacja Merkurego to zjawisko astronomiczne, w którym planeta pozornie cofa się poprzez ruch w kierunku odwrotnym do standardowego. Spowodowane jest to faktem, że ciała niebieskie krążą dookoła Słońca z różną prędkością. Przez to mogą się wyprzedzać, inne zostają wówczas w tyle. W efekcie obserwując ruch planet z Ziemi, może się wydawać, że niektóre z ciał niebieskich się cofają.

Retrogradację Merkurego można obserwować zazwyczaj raz na kwartał przez trzy tygodnie. W 2023 roku miała ona miejsce już między:

21 kwietnia a 14 maja

23 sierpnia a 15 września

Retrogradacje Merkurego różnią się od siebie, w zależności od tego, w jakim znaku zodiaku znajdzie się planeta. Co jednak łączy to zjawisko za każdym razem, to fakt, że ma ono wpływ na to, jak wygląda nasze życie.

Co się dzieje podczas retrogradacja Merkurego?

Podczas retrogradacji Merkurego dzieje się wszystko to, na co nie mamy wpływu i to, czego chcemy uniknąć. Poruszona zostaje sfera relacji, komunikacji, podróży czy technologii. Wszystko zacznie się wymykać spod kontroli.

Retrogradacja Merkurego sprzyja ginięciu nam rzeczy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy. Wiadomości czy wysłane listy mogą nie dotrzeć do odbiorcy, rodząc zaburzenia w komunikacji. Musimy liczyć się też z uciekającymi autobusami i tramwajami. Zaskoczą nas korki, przez które spóźnimy się do pracy. A jeśli planujesz daleką podróż, mogą cię dopaść ogromne opóźnienia lotów, a nawet odwołanie ich, więc przygotuj się na najgorsze.

W czasie retrogradacji Merkurego należy się też spodziewać nieoczekiwanych spotkań z dawnymi przyjaciółmi, byłymi partnerami. Może czekać was konfrontacja, która ujawni przed wami rzeczy, o których wcześniej nie mieliście pojęcia. Takie wydarzenie może jednak pomóc zostawić wspomnienia i nierozwiązane sprawy w przeszłości, dzięki czemu ruszycie do przodu.

Jak wpływa na nas retrogradacja Merkurego?

Mówi się, że retrogradacja Merkurego ma zwykle negatywny wpływ na nas. Po części tak jest. W tym szczególnym czasie można odczuwać znaczne pogorszenie koncentracji, co przekłada się na utrudnienia w pracy lub szkole. Nie trać jednak chęci do działania.

Problemy czekają nas także w sferze komunikacji. Pojawią się liczne nieporozumienia oraz trudności w dogadywaniu się. W retrogradacji Merkurego mogą więc ulec pogorszeniu relacje z bliskimi. Będzie to szczególna próba dla związków i przyjaźni.

Retrogradacja Merkurego w grudniu

W tym czasie warto się jednak zastanowić, czy wszystkie relacje są dla nas sprzyjające. Retrogradacja Merkurego to moment na przyjrzenie się bliskim. Poświęć się więc refleksjom nad tym, czy w twoim otoczeniu nie znajduje się wampir energetyczny bądź osoba toksyczna. Jeśli werdykt będzie jasny, zakończ relację jeszcze przed 2024 rokiem.

Retrogradacja Merkurego 2023 to powinien być też czas, w którym zatrzymamy się na chwilę i odpoczniemy. W całym tym zawirowaniu poddajmy się przemyśleniom o tym, jak wyglądało nasze życie i jak wygląda teraz. W ten sposób przygotujesz się na wejście w Nowym Rok z dobrą energią i odpowiednimi postanowieniami.

