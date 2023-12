Początek grudnia będzie cudownym czasem dla tych znaków zodiaku

Kalendarz grudniowych niedziel handlowych. Jest ważna zmiana

Pierwsze dwa tygodnie grudnia dla większości to czas intensywnego przygotowania do Bożego Narodzenia - przedświąteczne porządki, zakupy, obmyślanie prezentów, dekorowanie domu i przygotowywanie się na przyjęcie gości bywa zawsze bardzo męczące. Dla kilku znaków zodiaków za sprawą wielu czynników będzie to jednak równocześnie czas niezwykle radosny, dający mnóstwo motywacji i energii. Niektórych może poszczęścić się w sferze miłosnej, zawodowej, a inni mogą liczyć na zastrzyk gotówki. Dla kogo początek grudnia będzie złotym czasem?

Byk

Zdaniem astrologów, cały grudzień 2023, a szczególnie jego pierwsza połowa będzie pełen szczęścia dla Byka. Upór i ciężka praca osób spod tego znaku zodiaku zostanie w końcu nagrodzone, a oni sami poczują, że zasłużyli na chwilę odpoczynku. Bardzo możliwe sukcesy w sferze zawodowej, premia, a także zwiększy się teraz szansa na poznanie interesującej osoby. W tym czasie poświęć większą uwagę rodzinie i przyjaciołom, starając się pielęgnować te relacje.

Baran

Początek grudnia dla zodiakalnych Baranów będzie naprawdę udany. Luźniejszy czas w pracy i więcej czasu na odpoczynek zdecydowanie wyjdzie ci na dobre. Możliwe, że w końcu zostaniesz doceniony przez pracodawcę, który nagrodzi cię wysoką premią. Ponadto w pierwszej połowie grudnia jest szansa na odnowienie starych znajomości, a twój związek najpewniej czeka rozkwit.

Strzelec

Okres przedświąteczny okaże się być intensywny, ale bardzo udany dla Strzelców. Czeka się sporo wyzwań zawodowych, które będą dawały ci ogromną satysfakcję. Nie odmawiaj sobie chwil przyjemności i w weekendy odpoczywaj ile się da. Być może w ciągu najbliższych dni spotkasz osobę, która totalnie zawróci ci w głowie.

Lew

Dla zodiakalnych Lwów właśnie teraz jest ogromna szansa na podreperowanie domowego budżetu. Szykuj się na podwyżkę bądź wygraną na loterii. Po trudnym finansowo i psychicznie czasie przyjdzie nowy, podnoszący na duchu okres. Ten rok zakończysz w naprawdę wyśmienitym humorze i towarzystwie bliskich ci osób.