Kasper to męskie imię pochodzenia perskiego. Powstało od słów ganzah — skarb i barah — brzemię.

Kasper to imię, od którego powstało wiele zdrobnień. Wśród nich znalazły się takie określenia jak:

Kasper to mężczyzna dobrze zorganizowany, zawsze punktualny i przygotowany

Kasper to mężczyzna dobrze zorganizowany, zawsze punktualny i przygotowany .trentino 123RF/PICSEL

Kasper to mężczyzna dobrze zorganizowany, zawsze punktualny i przygotowany. Ceni sobie możliwość inspirującej wymiany zdań z innymi. Często ucieka od spraw przyziemnych w dobrą książkę lub wciągający film, choć sam nie przejawia cech duszy artystycznej. Emocje trzyma z reguły na wodzy i nie lubi obnosić się z uczuciami wobec innych. Kasper to numerologiczna siódemka. Wierzy w cuda i zdarzenia paranormalne. Charakter mężczyzn o tym imieniu często kształtują wiara i mistycyzm. Kasper to pan o wrażliwym sercu, choć sam nie lubi tego pokazywać.