Eryk to mężczyzna, który szybko zyskuje uznanie w towarzystwie. Ma wielu przyjaciół, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Otoczenie ceni sobie jego zaangażowanie w każdą sprawę, której się podejmie. To człowiek ambitny, gotowy do niesienia pomocy innym, godny zaufania i szacunku. Jest zawsze otwarty na nowe pomysły i wyzwania. Zgubą Eryka może być ciągła chęć dążenia do doskonałości.