Horoskop finansowy na tydzień 30 października - 5 listopada 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop finansowy - Baran

W tym tygodniu będziesz mieć więcej czasu wolnego, co skłoni cię do skupienia się na poszerzeniu kwalifikacji. W pracy na etacie otworzysz się na nowe możliwości z których w porę skorzystasz. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą wpadną na genialne pomysły, które pomogą im rozwinąć biznes. Pod koniec tygodnia uda się zawrzeć wpływowe znajomości i nawiązać nowe koalicje w biznesie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się wyróżnić na tle konkurencji, jednak na rozmowach wypadną inaczej niż tego oczekiwały. W sprawach finansowych konsekwentnie trzymaj się oszczędzania.

Horoskop finansowy - Byk

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy na etacie przycichną konflikty, a wady współpracowników nie będą aż tak irytujące. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą zaczną działać, zamiast czekać, co zrobią inni, jednak ich działanie będzie poprawnie opracowanym planem, który nie zabierze im dodatkowego czasu wolnego. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zasięgnąć rady kogoś, kto pomoże im dostaniu wymarzonego wakatu. W sprawach finansowych dobra strategia pozwoli ci na uniknięcie problemów związanych z płynnością finansową, która wynikła z twojej skłonności do luksusu.

Horoskop finansowy - Bliźnięta

Jesienna aura wymagać będzie od ciebie dobrej strategii działania. W pracy na etacie udadzą się krótkie wyjazdy służbowe, a szkolenia okażą się ciekawsze niż się spodziewałeś. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny dokładnie się zastanowić z kim chcą współpracować, bo każdy będzie miał na względzie tylko swoje korzyści i może w ostatniej chwili wycofać się z obietnic. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny pokierować tak swoimi szerokimi znajomościami, aby uzyskać stosowną pomoc. W sprawach finansowych to dobry moment, aby popracować nad swoim budżetem i rozplanować go tak, by wystarczyło ci na krótki wyjazd pod koniec roku.

Horoskop finansowy - Rak

W tym tygodniu śmiało ruszaj do działania. W pracy na etacie nie obawiaj się trudnych zadań, jednak nie zapomnij skupić się na sprawach bieżących. Będąc w dobrej organizacji szybko uporasz się z obowiązkami i starczy ci jeszcze czasu, aby rozpocząć nowe projekty. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zmienić swoje nastawienie na bardziej pozytywne, bo od niego będzie wiele zależeć. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą mieć utrudnienia w znalezieniu dobrego wakatu. W sprawach finansowych zostaniesz wystawiony na wiele pokus. Nie ulegaj im!

Zdjęcie Pod względem finansowym to będzie dobry tydzień dla Raka. / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - Lew

Początek tygodnia przyniesie konieczność podjęcia ryzykownych decyzji. W pracy na etacie mocno się napracujesz, bo przebieglejsza od ciebie koleżanka po fachu ucieknie na zwolnienie. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą staną się wzorem słowności, a twój autorytet mocno wzrośnie. W drugiej połowie tygodnia zadbaj o ludzi, którzy na ciebie liczą, bo to ci się opłaci. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki przyjaciołom zdobędą opłacalną robotę. W sprawach finansowych będzie ci się wiodło, bo masz dobrą rękę do pieniędzy i zmysł handlu.

Horoskop finansowy - Panna

Aura tego tygodnia poprawi przepływ energii. W pracy na etacie będziesz miał okazję wykazać się kreatywnością, a ewentualną porażkę wykorzystać na swoją korzyść. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, aby ambicja ich nie poniosła, bo mogą sobie narobić szkód. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na więcej okazji do rozwoju i inwestowania w swoją przyszłość. W sprawach finansowych zwracaj uwagę na swoje wydatki i nie szastaj pieniędzmi na prawo i lewo, a będziesz mógł wkrótce zrealizować swoje plany zakupowe.

Horoskop finansowy - Waga

W tym tygodniu możesz liczyć nam więcej spokoju. W pracy na etacie z łatwością wypełnisz bieżące obowiązki, a szef nie będzie rozpoczynał niczego nowego. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą znajdą dodatkowe zajęcie na rozwijanie umiejętności, które przydadzą się w biznesie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą zgodzić się na coś, co nie będzie dla nich korzystne. W sprawach finansowych nie zabraknie ci gotówki, ale musisz wystrzegać się większych wydatków, bo potem trudno ci będzie poradzić sobie z rachunkami na czas.

Zdjęcie Dla Wagi to będzie stabilny tydzień w finansach. / PICSEL123 / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - Skorpion

Aura tego tygodnia przeniesie inspiracje i twórcze pomysły. W pracy na etacie będziesz się cieszył, bo mimo restrukturyzacji firmy, Ty nie znajdujesz się na liście do zwolnienia. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny spoczywać na laurach, lecz sięgać coraz wyżej i zabiegać o dodatkowego klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia i biorące udział w konkursach o wakat mogą liczyć na wygraną. W sprawach finansowych powiedzie ci się, bo poprzez pewne decyzje wiele zyskasz.

Horoskop finansowy - Strzelec

W tym tygodniu będziesz mieć mnóstwo energii. W prac na etacie koledzy z zespołu mogą liczyć na twoje pomysły, bo niczego nie będziesz się bał i do wszystkiego podejdziesz z humorem. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą uczyć się przedsiębiorczości od lepszych od siebie, po to, aby skutecznie zarządzać ludźmi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zainspirują się nowymi szkoleniami, które rozszerzą ich możliwości zawodowe. W sprawach finansowych spokój będzie mieć dla ciebie największe znaczenie, bo duże oszczędności pozwalają ci przetrwać nawet w trudniejszych chwilach.

Horoskop finansowy - Koziorożec

Już od samego poniedziałku poczujesz powiew powodzenia. W pracy na etacie będziesz miał więcej czasu, żeby popracować nad nowymi projektami, bo sprawy bieżące utkną w miejscu i nikt nie będzie cię gonił do ich szybkiego rozwiązania. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone zwłaszcza jeśli pracują w dziedzinach artystycznych, bo ktoś ważny dostrzeże ich talenty i doda odwagi do działania. Pojawi się więcej zaskakujących propozycji! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną się bardziej skore do wysyłania aplikacji. W finansach będzie ci się wiodło i poprawisz swój byt.

Horoskop finansowy - Wodnik

Jesienna aura przyniesie zwolnione tempo. W pracy na etacie będziesz mieć więcej czasu dla siebie, bo niewiele będzie się działo, a bieżąca robota będzie gładko ci szła. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą mile zaskoczone życzliwością ze strony klienta, który będzie wyrozumiały dla ich pomyłek czy niedociągnięć. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą się ucieszyć, bo korzystne okazje zapukają do ich drzwi. W sprawach finansowych całkiem pomyślnie, bo nowe działania okażą się źródłem większej kasy, która pojawi się w przyszłości. W połowie tygodnia czekają cię spore wydatki na sprawy rodzinne.

Horoskop finansowy - Ryby

W tym tygodniu czeka cię wiele ważnych decyzji do podjęcia. W pracy na etacie trzeba będzie rozwiązać problemy, które nazbierały się z poprzednich tygodni, co skłoni cię do poszukiwania nowych sposobów działania. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą negocjować i szukać wspólnika, który pomoże im rozwinąć biznes. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały wykazać się siłą intelektu, aby wybić się na tle konkurencji. W sprawach finansowych licz się z bieżącymi wydatkami i nie przekraczaj ustalonego budżetu.