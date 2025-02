Wraz z końcem roku przychodzi czas na podsumowania oraz nowe wnioski. Tegoroczny luty będzie wspierał proces żegnania się z przeszłością i rozpoczynania nowego okresu. Dla kilku znaków będzie również przełomowy. Spokojna, marzycielska energia sezonu Ryb pomoże nam dowiedzieć się, co jest dla nas ważne i jak możemy to uzyskać.

Baran. Wenus będzie ci sprzyjać

Już na początku miesiąca, dokładnie 4 lutego Wenus wejdzie w znak Barana. Z tego powodu osoby spod tego znaku będą mogły poczuć przypływ energii, który popchnie je do przodu szczególnie w sferze relacji międzyludzkich. Może się okazać, że nierozwiązane konflikty, nieporozumienia czy trudne relacje nagle się wyjaśnią. W życiu Baranów może zapanować spokój i harmonia, o które walczyły w ostatnim czasie. Wenus w Baranie wspiera bezpośredniość oraz szczerość, przez co osoby spod tego znaku będą mogły poczuć się zrozumiane i zauważone.

Luty dla Baranów będzie również miesiącem, w którym przestaną się przejmować tak bardzo opinią innych ludzi. Zrozumieją, że ich szczęście jest dla nich priorytetem i będą robić to, co chcą. Jedynym ostrzeżeniem dla nich w tym okresie może być to, aby uważały na uczucia swoich najbliższych. Pewne uwagi czy działania, mogą uderzyć w niewłaściwy sposób.

Lew. Będziesz niepowstrzymany

Luty będzie dobrym, ale pracowitym czasem dla Lwów. Ich działania będzie wspierać pełnia w ich znaku, która wypada już 12 lutego. To będzie czas na zbieranie plonów swojej pracy. Lwy będą czuły się niepowstrzymane. Odnaleziona na nowo motywacja sprawi, że ruszą z zapałem do pracy i nawet nie będą narzekać.

Może to być czas, w którym Lwy znikną i się wyciszą. Poczują, że zamiast zabawy i spotkań towarzyskich muszą skupić się na rzeczach ważniejszych niż rozrywka, takich jak rozwój osobisty, kariera czy finanse. Luty będzie przełomem, szczególnie dla tych Lwów, które na co dzień lubią lenistwo i prokrastynację. W tym czasie nie będzie im to po drodze.

Panna. Mogą popłynąć łzy

Panny to jeden z najbardziej opanowanych znaków zodiaku. Na co dzień doskonale kontrolują swoje emocje, a w trudnych sytuacjach z łatwością zachowują kamienną twarz. Luty będzie dla nich miesiącem, w którym mogą jednak puścić hamulce.

Wpływ Wenus, który będzie odczuwalny już na początku miesiąca, może sprawić, że staniemy się bardziej empatyczni, łagodni oraz delikatni. Chłodne i kalkulujące Panny będą mogły odczuć ten zwrot szczególnie mocno. Połączenie się ze swoimi starannie ukrytymi emocjami może sprawić, że Panny będą skłonne do gniewu, zachwytu, a nawet łez. Z łatwością będą się wzruszać i docenią piękno, które je otacza. Z kolei pełnia w Lwie może tylko wzmocnić i wyklarować potrzeby emocjonalne, które do tej pory były niezaspokojone. Panny będą mogły dowiedzieć się, na czym im zależy i czego wymagają od swoich bliskich i życia.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Ryby. Zbliża się wasz czas

Nie można zapomnieć, że luty to zdecydowanie czas Ryb. Słońce wejdzie do ich znaku dopiero 18 lutego. Jednak marzycielska i spokojna energia tego znaku będzie wyczuwalna już wcześniej. To czas, który będzie idealny na snucie marzeń, oderwanie się od rzeczywistości oraz celebrację z najbliższymi. Dla Ryb luty będzie szczęśliwym miesiącem, który będą mogły spędzić w ulubiony przez siebie sposób.

Skomplikowane sytuacje wyjaśnią się same, praca będzie je cieszyć, a codzienna rutyna przyniesie komfort oraz bezpieczeństwo. Może nie będzie to wielki przełom, ale Ryby zrozumieją, w jaki sposób o siebie zadbać, aby cieszyć się zdrowiem oraz spokojem. Będzie to również doskonały czas na zaplanowanie swojej przyszłości. Wraz z sezonem Ryb kończy się rok astrologiczny. Z tego powodu to będzie doskonały okres na pożegnanie się z tym, co już im nie służy i przygotowaniem się na świeże początki.

