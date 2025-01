To imię dla dziewczynki było hitem na porodówkach w 2024 r. Na podium wyprzedziło Zosię

Pewna siebie, kreatywna, zaradna — taka jest kobieta o imieniu Maja. Nie brakuje jej odwagi w działaniu, choć na pierwszym miejscu stawia nie pracę, a rodzinę. Jej życie jest pełne pasji. To kobieta, która zawsze stara się słuchać intuicji. Zachowuje dystans do spraw, na które nie ma wpływu. Ma zmysł artystyczny i często z niego korzysta. Co jeszcze warto wiedzieć o kobiecie imieniem Maja?