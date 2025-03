Co przyniesie wtorek, 4 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana - Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto uważa, że rewolucja jest łatwiejsza niż reforma. Wystrzegaj się zniecierpliwienia, a także kroków, których nie da się odkręcić. Czasem nie ma wyjścia i trzeba tupnąć nogą lub zapuścić szlaban, ale te momenty należy wybierać starannie. W finansach może trzeba będzie coś przerwać i rozpocząć od nowa.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka - Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych dodaj ciepła racjonalizmowi. Ktoś może prosić o prawdę, ale nie jest bez znaczenia, jak ją podasz. Czasem o wiele dobitniejsze okaże się to, czego nie powiesz, a także w jakich momentach wstrzymasz się od głosu, niż obcesowo wyrażona opinia. W finansach postaw na trening umiejętności "miękkich". Fachowa wiedza to nie wszystko.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt - Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych ma znaczenie, komu udzielasz informacji. Nie mów o poufnych sprawach w tramwaju czy w kolejce do lekarza. Przekonaj się też, czy Twoi bliscy nie ulegają dezinformacji. Każdą kontrowersyjną wiadomość należy dobrze sprawdzić. W finansach to nie fakty lecz opinie kształtują postawę otoczenia. Dbaj o swoją reputację, wyjaśniaj nieporozumienia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka - Karta Król Buław

W życiu osobistym trzeba Ci będzie wyraźnie się teraz określić: chcesz coś zachować, czy zniszczyć? Zdawanie się na opinie specjalistów i odsyłanie do Drugiej Strony nic nie da. To Ty musisz podjąć decyzję. Na wiele spraw nie mamy wpływu, ale to nie jest ten przypadek. Przejmij kontrolę. W finansach zwróć się ku naturze, poszanowaniu środowiska, utrzymaniu atmosfery.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa - Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych pewna cicha i skromna osoba może zaskoczyć Cię swoim intelektem oraz osiągnięciami. Często to nie ci, co najgłośniej krzyczą, mają też najwięcej do powiedzenia. Skup się teraz na towarzystwie ludzi spokojnych, uległych, pogrążonych we własnych rozważaniach. W finansach nie pozwól, by ktoś przywłaszczył sobie Twoje odkrycie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny - Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, dla którego dobro otoczenia będzie ważniejsze niż jego własne. Ten ktoś nie potrafi zabiegać o "swoje" i chętnie odda ostatnią koszulę, jeśli tylko dostrzeże w bliźnim potencjał czynienia dobra lub talent artystyczny. W finansach możesz zetknąć się z mecenasem sztuki, łagodnym profesorem lub psychologiem.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi - Karta Sprawiedliwość

W życiu osobistym nie staraj się teraz zapanować nad absolutnie wszystkim. Potrzeba kontroli jest naturalna, ale... nie może przejąć kontroli nad Tobą! Urok życia polega między innymi na tym, że musimy zdać się na przypadkowość oraz uszanować to, że każdy ma własny świat i plany być może odrębne od naszych. W finansach staraj się zgromadzić maksimum władzy oraz wpływów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona - Karta Król Buław

W relacjach prywatnych szukaj sposobu, by jak najszerzej przedstawić swoje racje, projekty, marzenia i lęki. To jest właśnie moment, by nawiązywać znajomości, tworzyć sieć odbiorców. Nie ma co zamykać się w wierzy z kości słoniowej. Nawet jeśli ktoś Cię nie zrozumie, zachwyci go Twoja energia. W finansach zadbaj, by Twój przekaz dotarł do szerokiego grona.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca - Karta Giermek Kielichów

W relacjach osobistych możesz zetknąć się z osobnikiem nieszablonowym, którego brzydzi wszelka forma kontroli. Ten ktoś może mieć ponure doświadczenia z nauczycielami lub lekarzami. Z nieufnością podchodzi do autorytetów oraz zobowiązań. Musisz bardzo lubić nieznane i zabawę, jeśli chcesz jego towarzystwa. W finansach możesz zarobić dzięki pomocy komuś.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca - Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych broń swoich praw. Szacunek należy się każdemu, ale tylko silni członkowie wspólnoty mogą go sobie wywalczyć i utrzymać. Nie odsuwaj się więc od znajomych i nie pozwalaj sobie narzucać tematów tabu. Masz prawo mówić o wszystkim, co Cię boli, a źle pojmowana lojalność to droga do zguby. W finansach koniecznie gromadź własne, potajemne fundusze.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika - Karta Siła

W relacjach osobistych Twoją największą siłą będzie sprawna komunikacja z ludźmi. Nie zaniedbuj także bliskości fizycznej. Dobrze będzie spotkać się twarzą w twarz, poklepać po ramieniu, otrzeć łzę, podać rękę, czy spędzić wspólny czas na wesołej zabawie - szczególnie powiązanej z ruchem, sportem. W finansach rozszerzaj znajomości, zbierz bazę kontaktów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb - Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych trzymaj wyobraźnię na wodzy. Łatwo wpaść teraz w paranoję lub - przeciwnie - założyć różowe okulary i nie zważać na żadne niebezpieczeństwo. Wystrzegaj się eksperymentowania, bo nawet niewinny projekt może wymknąć się całkowicie spod kontroli. W finansach ktoś złoży Ci zapewne propozycję przeprowadzenia dość ryzykownego manewru.

