Spis treści: 01 Koziorożec - wiek, nie ma znaczenia

02 Bliźnięta - gdy potrzebujesz zrozumienia i szaleństwa

03 Byk - otuli spokojem

Koziorożec - wiek, nie ma znaczenia

Zodiakalne Koziorożce to ambitne bestie. Wyznaczony cel zawsze realizują, chociaż miałoby się to wiązać z niejedną nieprzespaną nocką. I dla wielu właśnie przez to wydają się niedostępne, poważne, trzymające się tylko swoich zasad. Kto nie zdecyduje się na bliższą znajomość z Koziorożce, wiele traci. Na pewno piękną energię, lojalnego przyjaciela, dobrego słuchacza i szczerość. Nie można zapomnieć również o szaleństwie, które zawsze pojawi się w tej relacji. Dla Koziorożców wiek nie jest żadną granicą. Świetnie dogadują się z młodszymi od siebie, dając im cenne życiowe wskazówki, tańcząc na imprezie, czy trenując na siłowni. Koziorożec kocha życie i tym chce zarazić również wszystkich dookoła.

Bliźnięta - gdy potrzebujesz zrozumienia i szaleństwa

Może i czasami bywają nieobliczalne. Może i nie potrafią posypywać wszystkiego cukrem pudrem, ale to właśnie jest w nich piękne. Niepowtarzalność, szczerość i kreatywność. W towarzystwie zodiakalnego Bliźniaka o nudzie nie ma mowy. To znak zodiaku, który doskonale potrafi wyczuć, co potrzeba jego najbliższym.

Zdjęcie Masz w swoim najbliższym otoczeniu zodiakalnego Bliźniaka? Wiele osób może tylko o tym pomarzyć / 123RF/PICSEL

Słuchacza? Proszę bardzo. Dobrej imprezy? Zaraz znajdzie koncert, na którym wszyscy będą się dobrze bawić. Wyciszenia i kontaktu z naturą? Tylko powiedz słowo, a za kilka godzin masz już przygotowaną rezerwację z całym planem wyjazdu. Jedno jeszcze trzeba podkreślić. Bliźnięta nie są dla wszystkich. To znak zodiaku, który ostrożnie podchodzi do znajomości. Tylko nieliczni mogą poczuć jego prawdziwą, pozytywną moc i mogą nazwać się szczęściarzami.

Byk - otuli spokojem

Najlepszy mąż, najlepsza żona. Idealny partner na lata - tak często o Byku wypowiadają się astrolodzy. W tym znaku zodiaku jest coś wyjątkowego. Coś, co potrafi wyciszyć, utulić i opanować nawet szalonego Bliźniaka. I to bez zbędnych gestów czy długich przemów. Zodiakalne Byki są opanowane. Nie krzykiem, a spokojnym podejściem ratują każdą sytuację. Z ich oczu bije dobro, którym chcą się dzielić. Przebywanie w ich towarzystwie jest dla wielu lekiem na niejedną bolączkę. Zodiakalne Byki nie udają, nie muszą. Wchodzą do pomieszczenia i od razu czuć dobrą, naturalną energię, dobre serce.

