W analizie snu o dziadku ważna jest także jego postawa. Jeśli widzisz, że się uśmiecha to znak, że czuwa nad tobą. Motyw może być formą pocieszenia, zwłaszcza jeśli przeżywasz trudny okres. Może to oznaczać, że dziadek chce przekazać, że wszystko będzie dobrze. Jeśli widzisz jego uśmiech, mimo że między wami dochodziło do wielu sprzeczek, to wyraz przebaczenia. Przeszłości nie zmienisz, a noszony żal niepotrzebnie zatruwa twoje obecne życie.