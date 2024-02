Spis treści: 01 Rubin

Rubin

Jeśli wybrałaś kamień o intensywnym, czerwonym kolorze, oznacza to, że potrafisz ochronić innych oraz siebie przed niebezpieczeństwami. Zarówno tymi fizycznymi, jak i psychicznymi. Sprawdzisz się jako policjantka, ochroniarz lub psychoterapeuta. Przyciągasz do siebie pozytywną energię oraz szczęście, a złe sytuacje omijają cię dużym łukiem. Jesteś również osobą pełną pasji i miłości. Dobrze radzisz sobie w utrzymywaniu silnych i trwałych relacji, zarówno w sferze osobistej, zawodowej, jak i rodzinnej. Z łatwością dążysz do realizacji wyznaczonych celów życiowych. Idziesz, jak burza i nic nie jest w stanie cię powstrzymać.

Akwamaryn

Wybrałaś jasnoniebieski kamień? Oznacza to, że bliskim najczęściej kojarzysz się ze spokojem. To właśnie do ciebie przychodzą, gdy potrzebują zapomnieć o swoich problemach. Bardzo trudno jest cię wyprowadzić z równowagi i mocno stąpasz po ziemi. Lubisz racjonalnie myśleć i nie bujać w obłokach. Bardzo ważna jest dla ciebie komunikacja i wyrażanie siebie. Nie lubisz nieporozumień, wolisz grać w otwarte karty. Akwamaryn zwiastuje szczęśliwe i pełne miłości małżeństwa. Nosząc ten amulet ze sobą, możesz poprawić swoją relację i przyciągnąć do siebie radosne zmiany.

Szmaragd

Jeśli wybrałaś szmaragd, oznacza to, że potrafisz odpędzać od siebie negatywną energię. Masz także moce uzdrawiające. Sprawdzisz się, jako lekarz lub farmaceuta. Potrafisz także uzdrawiać duszę, więc sprawdziłabyś się w roli psychologa lub doradcy. Twoją supermocą jest intuicja. Szmaragd uznawany jest za talizman wspomagający rozwój ducha i poszukiwania głębszego znaczenia. Zawsze jesteś skupiona i wiesz, co masz robić. Osoby te, jak nikt inny potrafią zajmować się organizacją podróży. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i uczestnicy wyprawy zawsze się dobrze bawią.

Karneol

Jeśli wybrałaś ten kamień, oznacza to, że jesteś bardzo energiczną i witalną osobą. Jesteś prawdziwym entuzjastą, któremu wszystko sprawia radość. Potrafisz dostrzegać pozytywne strony we wszystkim i we wszystkich. Twoją supermocą jest pewność siebie, której potrafisz dodawać także swoim bliskim. W chwilach zwątpienia umiesz rozwiać wszelkie obawy i strach. Świetnie motywujesz innych i rozumiesz ich emocje, jak nikt inny. Dodatkowo cechuje cię nie lada kreatywność. Twoje pomysły nigdy nie są nudne i banalne.

Kwarc

Jeżeli wybrałaś kwarc, oznacza to, że jasno kierujesz się swoimi pragnieniami i zawsze działasz w zgodzie ze sobą. Twoją supermocą jest łatwość w dostosowywaniu się do sytuacji i miejsc. Zmiany nie są ci straszne, wręcz przeciwnie potrafią cię ekscytować. Masz w sobie anielską siłę, która przyciąga wszystko, co niezwykłe. Twoje plany są zazwyczaj przemyślane i nigdy niczego nie żałujesz. Nie lubisz cofać się myślami do przeszłości, wolisz żyć chwilą i tym, co jest tu i teraz. Inni patrzą na ciebie z podziwem, czasem nawet bywają o ciebie zazdrośni.

Szafir

Jeśli wybrałaś szafir, oznacza to, że kierujesz się zawsze prawdą i lojalnością. Twoją supermocą jest uczciwość. Wszystko, co robisz, jest działaniem w dobrej wierze. Cenisz swoją duchową stronę i mądrość. Nie dbasz o wygląd zewnętrzny, ważniejsze jest dla ciebie to, co znajduje się w środku. Nie oceniasz książki po okładce, wolisz poznać człowieka, zanim coś powiesz na jego temat. Jesteś także bardzo romantyczna, potrafisz zaskakiwać swojego partnera najmniejszymi drobiazgami. Zawsze pamiętasz o wszystkich rocznicach i świętach. Sprawiasz, że bliscy czują się ważni.

