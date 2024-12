Mikołaj to imię męskie pochodzenia greckiego . Pochodzi od dwóch greckich słów "nike", czyli "zwycięstwo" i "laos" oznaczającego "lud". Nikolaos to więc dosłownie zwycięstwo ludu i oznacza osobę, które je odniosła.

Mikołaj to mężczyzna odpowiedzialny, który nie boi się trudów dnia codziennego. Jest gotowy do poświęceń, ale nie lubi być uległy. Dąży do życia pełnego przygód i emocji. To mężczyzna wyrozumiały, pełen zrozumienia, zarówno w pracy, jak i w domu. Świetny partner, mąż i ojciec, do którego można zwrócić się z każdym problemem. Zależy mu na osiągnięciu wielkich rzeczy, bo nie lubi poprzestawać na nijakim życiu.