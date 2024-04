Przyjemny sezon Byka. Przygotuj się na miłe doznania

Sezon Byka to czas, aby być obecnym, uważnym i rozkoszować się spokojnymi chwilami, które wymagają chłonięcia zmieniającego się, wiosennego świata wokół nas. Dzieje się tak dlatego, że Bykiem rządzi Wenus, planeta piękna i przyjemności, która tworzy słodką, senną atmosferę.

W sezonie Byka możemy być wszyscy nieco wolniejsi w swoich działaniach i chętni do stałego podążania w stronę swoich pragnień, zamiast szaleńczo pędzić do celu, jak to mogło mieć miejsce w sezonie Barana.

Byk jest jednym ze znaków stałych i dlatego ma skłonność do wtapiania się w sytuację, popadając nieco w stagnację. Z tego powodu może być trudniej niż zwykle odejść od zwykłej rutyny.

Na czym skupić się w sezonie Byka?

Jak wpłynie na nas sezon Byka? 123RF/PICSEL

Wenus, która jest planetą relacji, wartości, zarabiania, piękna, sztuki i przyjemności, patronuje Bykowi. To pod jej wpływem będziemy właśnie od 19 kwietnia bez względu na nasz znak zodiaku.

W astrologii planeta napędza zdolność nawiązywania relacji z innymi. Dlatego przełom kwietnia i maja to idealny czas na nawiązywanie nowych relacji lub pielęgnowanie tych, które są dla nas ważne. To także czas na docenianie tego, co uważamy za piękne, estetyczne.

Planeta nazwana na cześć Bogini Miłości zachęca cię do chłonięcia tego, co życie ma do zaoferowania pod względem społecznym, artystycznym i finansowym. Byk z kolei uwielbia luksus, harmonię, przyjemność i z dumą poświęca czas niemal wszystkiemu.

Jeśli chodzi o wyrażanie siebie lub podejmowanie działań, Byk nie pozwala się spieszyć, woli poruszać się powoli i równomiernie w kierunku spełnienia wszelkich pragnień.

Wyjątkowy sezon Byka w 2024 roku. Ciekawy układ Jowisza i Urana

Nie tylko Wenus ma znaczenie w sezonie Byka. Gdy Słońce 19 kwietnia zawita w znaku Byka, dwie główne planety - Jowisz i Uran - połączą się po raz pierwszy od 2011 roku.

To także wpłynie na tegoroczny Sezon Byka! Planeta szczęścia i ekspansji - Jowisz oraz planeta buntu - Uran, dadzą nam podziw obfitość i wzmożone pragnienie doświadczania piękna. To wyjątkowe i piękne astrologicznie połączenie.

Należy także zwrócić uwagę na majowy nów Księżyca. Księżyc w nowiu w Byku pojawi się 7 maja i będzie to szansa na ustalenie swoich intencji, postanowienie tego, czego naprawdę chcemy od życia.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv