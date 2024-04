Znaki zodiaku niejedno mają imię. Zdaniem astrologów mają one określać nasze cechy, mocne i słabe strony, predyspozycje do wykonywania niektórych zawodów. Czy w to wierzyć? Zawsze można to potraktować z przymrużeniem oka. Niektóre znaki zodiaku uchodzą za najbardziej asertywne. Sprawdź, czy jesteś w tym gronie.

Spis treści: Byk Lew Koziorożec

Byk

Jedno jest pewne: na zodiakalnego Byka zawsze można liczyć. Osoby urodzone między 20 kwietnia a 22 maja twardo stąpają po ziemi. Dzięki temu zawsze realnie potrafią ocenić daną sytuację, a to sprawia, że w pewnym momencie potrafią powiedzieć "nie". Zwłaszcza, jeśli z ich perspektywy nie ma żadnych szans na to, by coś miało się zmienić na lepsze.

Dbają o też o swój komfort psychiczny - są w stanie wiele zrobić dla innych, są solidne i uprzejme, ale zawsze znajdują złoty środek, jak wszystko pogodzić. Zdarza się jednak, że w dyskusjach czy przy szukaniu rozwiązań bywają uparte i niechętne do zmiany zdania. Pomimo tego doskonale wiedzą, kiedy przychodzi moment, by powiedzieć "dość". Dotyczy to zarówno relacji z innymi ludźmi czy kwestii zawodowych. Zodiakalne Byki i tu, i tu zachowują się jak profesjonaliści.

Gdy sytuacja tego wymaga, potrafią powiedzieć "nie". Niektóre znaki zodiaku uchodzą za asertywne 123RF/PICSEL

Lew

Z natury dobroduszne, potrafiące zrobić wiele dla innych. Zodiakalne Lwy, bo o nich mowa, posiadają też dość ważną umiejętność: potrafią mówić "nie". To bardzo cenne zwłaszcza wtedy, gdy inni wręcz wchodzą im na głowę. A ze względu na liczne grono znajomych, które zazwyczaj mają Lwy, może się to zdarzać dość często. Lwy są kreatywne, pomysłowe, kochają podróże i zawsze mają sposób na ciekawe spędzanie czasu. Dlatego przyciągają innych do siebie niczym magnes.

Osoby urodzone pomiędzy 23 lipca a 22 sierpnia są też urodzonymi optymistami. Zdarza się jednak, że mają już czegoś dość albo jakiś pomysł czy rozwiązanie nie przypadnie im do gustu. Wtedy, bez owijania w bawełnę, mówią głośne "stop". Nie bez powodu cieszą się ogromnym szacunkiem otoczenia. Znajdują wyjście z każdej sytuacji i potrafią służyć radą. Z drugiej jednak strony starają się zachować w tym wszystkim balans i dbają też o swoje samopoczucie. Gdy dzieje się zbyt wiele, a ktoś namawia Lwa do czegoś, do czego zbytnio przekonany nie jest... Z pewnością usłyszy "nie".

Zobacz też: Trzy najbardziej odporne psychicznie znaki zodiaku

Koziorożec

Wytrwały, ambitny, praktyczny. Tak w skrócie można opisać zodiakalne Koziorożce. Osoby urodzone od 22 grudnia do 19 stycznia mają dość racjonalne podejście do życia i zawsze kierują się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jednak gdy sprawy zawodowe czy prywatne zaczynają wchodzić im na głowę i wszystkiego robi się za dużo, Koziorożec bez ogródek potrafi powiedzieć: "nie". Są dobrymi przyjaciółmi, ale dbają o to, by i dla siebie mieć odpowiednią przestrzeń. Pozwala im to zachować balans w życiu i z dystansu spoglądać na wiele spraw. Asertywność to z pewnością ich drugie imię - sztukę mówienia "nie", podobnie jak Byk i Lew, opanowały do perfekcji.

***

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv