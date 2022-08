Horoskop tygodniowy na 8-14 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku.

BARAN

Baran 22.03 - 21.04

W tym tygodniu będzie ci się wiodło, ale uważaj na zdrowie. W pracy zrobisz wszystko to, co do ciebie należy i będziesz dumny, że z niczym się nie opuściłeś. Zajęte Barany odwrócą się od partnera, który ich dołuje i zapragną zawalczyć o swoją osobę. Wolne zaś w otoczeniu przyrody mają szansę poznać kogoś, to od razu je zaintryguje. W weekend rozwijaj się duchowo.

BYK

Byk 22.04 - 21.05

W tym tygodniu zapragniesz wypromować swoją osobę. W pracy będziesz starał się pokazać, w czym naprawdę jesteś dobry i oczekiwał, że szef to doceni. Zajęte Byki przypomną sobie o swoich marzeniach i zaczną je realizować, zachęcając do nich partnera. Wolne zaś mogą liczyć na korzystne towarzyskie okazje, dzięki którym będzie szansa, aby kogoś poznać. W weekend zrelaksujesz się w plenerze.

BLIŹNIĘTA

Bliźnięta 22.05 - 21.06

W tym tygodniu przyspieszysz w działaniu. W pracy nie zabraknie ci ambicji, żeby walczyć o upatrzone stanowisko. Zajęte Bliźnięta mogą być nieco nerwowe i łatwo będą wpadać konflikt z partnerem. Wolne zaś wypatrzą sobie kogoś z otoczenia, kto zauroczy ich serce. W weekend szansa na nowe znajomości, które mogą zostać w twoim życiu na dłużej.

RAK

Rak 22.06 - 22.07

Już od samego poniedziałku dni będą upływać szybko. W pracy podejmiesz kilka szalonych decyzji, ponadto przydasz się tam, gdzie trzeba będzie załagodzić jakiś konflikt. Zajęte Raki ożyją i zapragnął ponownie budzić zachwyt w oczach partnera, intensywnie pracując nad związkiem. Wolne zaś skacząc z kwiatka na kwiatek, będą miały problem, żeby znaleźć kogoś na dłuższą znajomość. W weekend dobrze ci zrobi krótki wypad nad morze.

LEW

Lew 23.07 - 23.08

W tym tygodniu wiele spraw postawisz na jedną kartę. W pracy wiesz, że to najlepszy czas, aby inwestować w siebie i zdobywać nowe doświadczenia oraz dodatkowe kompetencje. Zajęte Lwy zdadzą sobie sprawę, że zbyt wiele poświęcają dla partnera i postawią na ograniczenia w temacie usługiwania czy spełniania ich zachcianek. Wolne zaś poznają kogoś, dzięki komu od razu poczują się młodziej.

PANNA

Panna 24.08 - 23.09

Czeka cię dobry tydzień. W pracy zaskoczy cię spora ilość wyzwań i ambitnych propozycji. Trudno jednak będzie dokonać ci szybkich wyborów, co jest ważne, a co może poczekać. Zajęte Panny w trudnych chwilach mogą liczyć na partnera. Wolne zaś powinny zamknąć za sobą przeszłość i nie wracać tam, gdzie przez jakiś czas nie były mile widziane. W weekend odpoczniesz w otoczeniu rodziny.

WAGA

Waga 24.09 - 22.10

Sierpniowa aura doda ci wigoru. W pracy postawisz na edukacje, kursy i szkolenia, bo nie do końca czujesz się zrealizowany na tym polu. Zajęte Wagi od partnera oczekiwać będą atrakcji i komplementów, co nie musi się spotkać z odwzajemnieniem i chęcią do działania. Wolne zaś intensywnie będą szukać kogoś, kto będzie chciał się o nich starać.

SKORPION

Skorpion 23.10 - 22.11

Sierpniowa aura rozleniwi cię w działaniu. W pracy będziesz leniuchował, za to po pracy intensywnie będziesz dbał o rozwój swoich zainteresowań. Zajęte Skorpiony poczują się znudzone związkiem, ale zamiast inspirować się do ożywienia uczuć, wybiorą łatwiejszą drogę, flirtując na boku. Wolne zaś powinny uważać, by nie wdać się w zbyt skomplikowany romans. W weekend dobrze ci zrobi wypad w góry.

STRZELEC

Strzelec 23.11 - 21.12

Sierpniowa aura obudzi w tobie namiętności, które do tej pory były skrywane. W pracy wykażesz się wytrwałością i dopniesz swego. Zajęte Strzelce będą poszukiwać prawdziwej miłości, a te, które źle się czują w związku, zerwą więzi, podejmując decyzję o rozstaniu. Wolne zaś mogą liczyć na wyjątkową znajomość. W weekend zafunduj sobie relaksująco - kojący wyjazd nad morze.

KOZIOROŻEC

Koziorożec 22.12 - 20.01

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy poszukasz sobie nowych wyzwań, a współpraca z innymi nie przyniesie żadnych negatywnych wydarzeń. Zajęte Koziorożce ciepło pomyślą o swoim związku miłosnym, dzięki czemu lepiej dogadają się z partnerem. Wolne zaś umówią się na randkę z kimś, kto do tej pory był im znany z widzenia. W weekend zaszalejesz w nocnym klubie.

WODNIK

Wodnik 21.01 - 18.02

Aura tego tygodnia zniechęci cię do działania. W pracy ktoś wytknie ci kilka błędów, ważne jest, byś wyciągnął z nich wnioski i więcej do nich nie wracał. Zajęte Wodniki nie będą miały ochoty na domowe obowiązki, co od razu spotka się z negatywnym wzrokiem ze strony partnera. Wolne zaś flirtu będą szukać z kimś, kogo już znają od dawna. W weekend w otoczeniu przyrody naładujesz akumulatory i będziesz silniejszy.

RYBY

Ryby 19.02 - 21.03

W tym tygodniu będziesz w dobrej kondycji. W pracy z łatwością dopasujesz się do otoczenia, a wspólne działania przyniosą więcej korzyści niż działanie w pojedynkę. Zajęte Ryby powinny popracować nad lepszą komunikacją i brać pod uwagę także zdanie partnera, a nie tylko swój własny punkt widzenia. Wolne zaś poznają kogoś, kto ich oczaruje, jednak nie łącz miłości z biznesem, bo źle na tym wyjdziesz. W weekend dobrze ci zrobi wypad nad morze.





