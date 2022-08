Cała prawda o zodiakalnym Lwie. Charyzmatyczny i wierny

Lew to piąty astrologiczny znak zodiaku. Przypada osobom urodzonym między 23 lipca a 23 sierpnia. Jakie są zodiakalne Lwy? To liderzy, którzy chętnie podejmują nowe wyzwania. Lubią błyszczeć w towarzystwie – szukają poklasku i kochają pochwały. W kryzysowych sytuacjach potrafią zachować zimną krew. To również oddani przyjaciele. Postępują honorowo i oczekują tego od ludzi ze swojego otoczenia. Co jeszcze warto wiedzieć?

Zdjęcie Jaki jest zodiakalny Lew? / 123RF/PICSEL