Sierpień to dla zodiakalnych Baranów czas, w którym będą bardzo chwiejni emocjonalnie. Ze względu na zmieniającą się ich aurę, muszą uważać przede wszystkim na swoje zdrowie i relacje z innymi

Zodiakalnym Bykom uda się rozwiązać kilka trudnych spraw i sprawić, że w ich życiu zapanuje spokój. Dla Bliźniąt to będzie dobry miesiąc, szczególnie jeśli chodzi o relacje rodzinne i przyjacielskie. Będzie to także czas przemyśleń i modyfikacji podejścia do ważnych dla niego osób.

Sierpień dla zodiakalnego Raka będzie dość trudnym miesiącem, pełnym skoków nastroju i nerwów. Lew powinien poświęci trochę czasu na zaplanowanie wszystkiego i zrobienie dobrego planu

Zodiakalne Panny muszą się pozbyć chęci ciągłego analizowania wszystkich spraw, inaczej wpadną w melancholijny nastrój. Sierpień natomiast będzie miesiącem zodiakalnej Wagi, wiele spraw będzie jej wychodziło, a ona będzie czuła, że się realizuje i spełnia. Musi tylko uważać, aby zachować balans między każdą sferą życia

Skorpion zmieni swoje nastawienie do wielu spraw i jego priorytety ulegną modyfikacji. Strzelec natomiast może liczyć na spokój pod jednym warunkiem - musi poskromić swoje emocje

W sierpniu Koziorożec odpocznienie w pracy, ale za to, będzie miał trudną sytuację rodzinną, dlatego powinien oszczędzać siły i skupić się na tym co jest naprawdę ważne w jego życiu. Wydarzenia z przeszłości sprawią, że zodiakalny Wodnik wróci do dawnych spraw

Słońce sprawi, że dla Ryb będzie to bardzo przyjemne 31 dni. Pozytywne i intensywne uczucia, nie będą ich opuszczały, co przełoży się na dobre relacje zarówno rodzinne jak i zawodowe

Horoskop na sierpień 2022 - BARAN

Zdjęcie Baran 22.03 - 21.04 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Sierpień to czas zadbania o rodzinne i partnerskie relacje. Zodiakalny Baran postara się nadrobić stracony wcześniej czas na dobrą zabawę w otoczeniu najbliższych. Wpływ Słońca sprawi, że stanie się uległy i ugodowy, jak rzadko kiedy. To pozytywnie wpłynie na jego związek i sprawi, że uczucia odżyją na nowo, a romantyzmu doda Baranowi Mars. Dla samotnych Baranów będzie to również bardzo dobry czas. Pojawi się szansa na spotkanie kogoś, kogo będzie można obdarzyć szczerym uczuciem.

Kariera i finanse: W sierpniu Baranowi może się udać rozwinąć skrzydła i sprawić, że osiągnie sukces zawodowy, a wszystko za sprawą Merkurego. Wystarczy, że będzie trwał przy swoich przekonaniach i pewnie realizował wyznaczone przez siebie cele zawodowe. Przyciągnie także do siebie osobę, która wesprze go w jego działaniach zawodowych.



Zodiakalne Barany poszukujące pracy, mają szansę na znalezienie ciekawej oferty i otrzymanie nowej posady. Powinny pamiętać o pierwszym wrażeniu, to dzięki niemu, mogą rozpocząć nowy etap w życiu, a Mars pomoże im bardzo dobrze wypaść.



Zdrowie: Baran musi uważać, aby nie zapomnieć o swoim zdrowiu. Jego organizm będzie mocno osłabiony, przez co może nabawić się infekcji i zapalenia górnych dróg oddechowych. Na pewno sen i świeże powietrze, będą kluczowe w utrzymaniu dobrej formy i uniknięciu zwolnienia chorobowego.

Horoskop na sierpień 2022 - BYK

Zdjęcie Byk 22.04 - 21.05 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Byk, za sprawą wpływu Wenus i Słońca, będzie bardzo romantyczny i zrobi dużo dla swojej drugiej połowy. Włącznie z tym, że paść mogą z jego strony poważne deklaracje. Miłość w jego związku odżyje w tym miesiącu.

Samotnym Bykom serce na pewno mocno zabije, nie zabraknie okazji do tego, aby poznać kogoś ciekawego, ale może pojawić się też duży dylemat, czy wchodzić w stały związek, czy też pozwolić sobie na przelotny romans.

Kariera i finanse: Niestety, ale w sferze zawodowej nie będzie szło Bykowi tak dobrze, jak w sprawach rodzinnych. Byk w tym miesiącu musi uważać, na osobę, która ewidentnie będzie chciała mu zaszkodzić i sprawić, że będzie negatywnie odebrany przez środowisko. Dlatego zodiakalny Byk powinienem starać się utrzymać nerwy na wodzy i skupić się tylko na wykonywaniu swoich zadań, bez wdawania się w niepotrzebne spory. Ponieważ nic dobrego mu nie przyniosą, oprócz nerwów i negatywnej energii.

Zdrowie: Zodiakalny Byk będzie zdrowy i nic poważnego nie będzie mu dolegało w tym miesiącu. Po 22 sierpnia może przyjść osłabienie, ze względu na wpływ Księżyca i Marsa. Będzie to nerwowy czas, a przez to organizm Byka będzie osłabiony i może być podatny na lekkie infekcje.

Horoskop na sierpień 2022 - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Bliźnięta 22.05 - 21.06 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Pod wpływem Merkurego, Bliźnięta będą bardzo zdecydowane w związku. Przed nimi poważne rozmowy i podjęcie ważnych życiowych decyzji. Jednakże będą to dobre i wypełnione silnymi uczuciami decyzje, a duży wpływ na to będzie miało zarówno Słońce, jak i Wenus. Samotne Bliźnięta nie powinny liczyć na szczęście w miłości, nie będą miały bowiem, ani czasu, ani sposobności, na trafne ulokowanie uczuć.

Kariera i finanse: Merkury sprawi, iż zodiakalne Bliźnięta czekają ciekawe i bardzo owocne rozmowy zawodowe. Powrót do przeszłości oraz dogłębna analiza sprawią, iż Bliźnięta razem z drugą osobą, mogą wpaść na pomysł, który będzie miał duży wpływ na ich dalsze życie zawodowe. Ważne jest, aby Bliźnięta słuchały swojej intuicji i nie bały się przekraczać granic. Jest duża szansa, na to, że dzięki temu działaniu polepszy się z czasem ich sytuacja finansowa.

Zdjęcie Co gwiazdy szykują dla poszczególnych znaków zodiaku? / 123RF/PICSEL

Zdrowie: Zodiakalne Bliźnięta nie powinny w tym miesiącu zapominać o sobie. Wszystko jest ważne, zarówno rodzina, jak i praca, ale ich zdrowie także. Nie mogą zapominać szczególnie o regularnych posiłkach, a także o śnie. Będzie to intensywny miesiąc, dlatego tym bardziej organizm potrzebuje czasu na regenerację i odpoczynek.

Horoskop na sierpień 2022 - RAK

Zdjęcie Rak 22.06 - 22.07 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Rakowi, dzięki Merkuremu na zmianę z Neptunem, przybędzie w tym miesiącu bardzo dużo siły i odwagi. Postanowi zmienić swoje dotychczasowe życie uczuciowe. W zależności od tego, na czym będzie mu bardziej zależało, albo postanowi przenieść swój związek na wyższy poziom, albo go zakończyć. Cokolwiek postanowi, będzie z siebie zadowolony i dumny. Samotne Raki dzięki swojej odwadze, staną się duszą towarzystwa, a Mars ukaże jego romantyczną duszę. Dzięki temu, jego szanse na płomienny romans, będą bardzo duże.

Kariera i finanse: Rak będzie zmęczony brakiem wewnętrznej równowagi, co może przełożyć się na jego relacje z innymi osobami w pracy. Ważne jest, aby nie reagował na zaczepki, ani też nie doszukiwał się podwójnego dna i sam nie eskalował problemów. Pracy będzie miał dość sporo, dlatego powinien się skupić tylko na swoich zadaniach, bez wdawania się w rozmowy z innymi pracownikami.

Zdrowie: W tym miesiącu zodiakalny Rak powinien przede wszystkim zadbać o swój stan duchowy. Czeka go trudny i intensywny miesiąc, dlatego warto, aby znalazł sposób na odreagowanie nerwów i pozbycie się stresu. To dobry czas na pomyślenie o nowej pasji, która rozładuje wewnętrznie napięcie i sprawi, iż Rak się wyciszy.

Horoskop na sierpień 2022 - LEW

Zdjęcie Lew 23.07 - 23.08 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Lwy, pod wpływem działania energii Wenus, poczują potrzebę rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. Niestety te potrzeby będą sprzeczne z tym, czego będzie potrzebowała jego druga połowa. Mogą się więc pojawić kłótnie i napięta atmosfera w związku. Uda im się wyjaśnić wszystkie problemy, o ile nie pozwolą sobie na to, żeby ktoś z zewnątrz ingerował w tą relację. Tym bardziej, że Lew, pod wpływem Marsa, będzie dosyć agresywny i może posunąć się o krok za daleko. Samotne Lwy natomiast, pod wpływem Słońca i Marsa, mają szansę przeżyć gorącą miłosną przygodę, gdyż energia sprawi, że w sposób wyjątkowy będą się podobać innym osobom, choć na stałą relację liczyć nie powinny.

Kariera i finanse: Merkury i Słońce sprawią, iż zodiakalny Lew może wpaść na wręcz genialny pomysł, a właściwie wrócić do dawnego pomysłu, którego jeszcze nie zrealizował. Czeka go intensywny miesiąc w pracy, sam będzie się pozytywnie nakręcał do działania, a efekty zobaczy już pod koniec miesiąca. W drugiej połowie sierpnia może pozwolić sobie na zasłużoną nagrodę, za swoją ciężką i owocną pracę, dlatego warto jest, aby sprawił sobie przyjemności i nie szczędził na siebie pieniędzy.

Zdjęcie Czy masz szansę na poznanie wielkiej miłości? / 123RF/PICSEL

Zdrowie: Zodiakalny Lew, tak jak zazwyczaj, jest pochłonięty wszystkim, tylko nie zdrowiem. Dlatego w tym miesiącu warto to zmienić. Nie powinien bagatelizować objawów, które wysyła mu organizm tylko od razu zacząć się leczyć. Inaczej będzie tego bardzo żałował. Lew nie może zapominać, że bez dobrego zdrowia inne sprawy się też posypią. Szczególnie powinien zwrócić uwagę na dobre nawodnienie organizmu i dostarczanie witamin swojemu organizmowi.

Horoskop na sierpień 2022 - PANNA

Zdjęcie Panna / 123RF/PICSEL

Uczucia: Panna w sierpniu, będzie wyjątkowo emocjonalna, ale też przez wpływ Marsa i Merkurego trochę drażliwa, a nawet lekko agresywna, co nie wpłynie dobrze na jej związek i mimo dobrych chęci mogą pojawić się spięcia i kłótnie. Na szczęście wpływ Słońca ją osłabi i uspokoi, dzięki czemu jej związek wróci na odpowiednie tory. Samotne Panny niestety nie mogą liczyć na płomienne uczucie i ogień w sercu. Nie dane im będzie spotkać na swojej drodze miłości w tym miesiącu.

Kariera i finanse: Panna musi uważać, aby zbyt łatwo nie ulec wpływom innej osoby, co nie będzie dla niej korzystne w dłużej perspektywie. Jeśli jednak skupi się na celu, to Słońce w Wadze pomoże jej wybrnąć z trudnej sytuacji.

Zdowie: Oprócz obniżonego nastroju, nie widać u zodiakalnej Panny poważnych chorób w tym miesiącu. Musi jednak zadbać o swoją odporność, gdyż będzie ona mocno osłabiona.

Horoskop na sierpień 2022 - WAGA

Zdjęcie Waga 24.09 - 22.10 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Waga w sierpniu odczuje bardzo duży wpływ Merkurego i Marsa, dzięki czemu otworzy się na związek i partnera. Będzie bardzo energetyczna i zainicjuje niejedną niespodziankę dla swojej drugiej połowy. Czeka ją wiele upojnych i romantycznych chwil, a jej związek rozkwitnie. Samotne Wagi również nie będą miały powodów do narzekań. Wpływ Wenus sprawi, że będą odbierane, jako atrakcyjne i pociągające, co otworzy im drogę do serca bardzo ciekawej osoby.

Kariera i finanse: Będzie to dla Wagi bardzo dobry czas na przeforsowanie swoich pomysłów w pracy i walki o swoje, a także nawiązanie nowej współpracy zawodowej. Jak Waga tylko dobrze przygotuje się do negocjacji, może rozpocząć nowy rozdział zawodowy w swojej karierze. To przełoży się na jej finanse, które mogą jeszcze w tym miesiącu znacznie się poprawić. Jednak nie może działać pod wpływem emocji, a powinna postępować racjonalnie, aby jej się udało.

Zdrowie: Waga będzie pochłonięta swoim życiem uczuciowym oraz zawodowym i zupełnie zapomni o swoim zdrowiu. Już po pierwszym tygodniu sierpnia, może poczuć bardzo duże osłabienie całego organizmu, dlatego jak najszybciej powinna zadbać o siebie. Jeśli tego nie zrobi na własne życzenie, może wylądować na chorobowym, co zdecydowanie pokrzyżuje jej plany w pozostałych sferach życia. Wzmocnienie odporności, to jest to, na czym powinna się skupić..

Horoskop na sierpień 2022 - SKORPION

Zdjęcie Skorpion 23.10 - 22.11 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Skorpion poczuje wakacyjny luz. Wenus ze Słońcem dodadzą mu pozytywnej energii, którą chętnie podzieli się z partnerem. To będzie miło, ale też aktywnie i konkretnie spędzony czas. Pojawią się nowe plany i ustalenia, odnośnie wspólnej przyszłości. Pikanterii temu związkowi doda również Jowisz wraz Marsem, dzięki czemu pojawi się dużo namiętności i uniesień. Dla samotnych Skorpionów, to czas wyborów, pomiędzy tym, czy szukać miłości, czy skupić się na pracy.

Kariera i finanse: Słońce pomoże zodiakalnemu Skorpionowi na spokojnie ustalić priorytety i ważne zadania do wykonania w tym miesiącu. Będzie mieć sporo na głowie, ale jeśli tylko ułoży plan działania, to uda mu się wszystko zaplanować tak, aby wyrobić się w czasie. W drugiej połowie miesiąca, czeka go nieplanowany wydatek, który znacząco wpłynie na jego budżet, dlatego powinien starać się oszczędzać w pierwszej połowie miesiąca. To nie jest dobry czas na kupowanie zbędnych rzeczy.

Zodiakalny Skorpion powinien uważać w tym miesiącu na swoje zdrowie. Może go czekać kilka trudniejszych dni, które niekoniecznie będą następowały po sobie. Coś mu nie wyjdzie, przez co straci siły witalne, jego organizm będzie osłabiony, a to może skończyć się infekcją i przyjmowaniem sporej ilości leków. Dlatego przez cały miesiąc powinien na siebie uważać, aby uniknąć większych problemów Wróżka Mariwa

Horoskop na sierpień 2022 - STRZELEC

Zdjęcie Strzelec 23.11 - 21.12 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Strzelec, będąc pod dużym wpływem Wenus, zapragnie wejść na nowy poziom w związku, pójść do przodu. Poczyni próby i starania odnośnie wspólnej przyszłości. Zdecyduje się na konkretne deklaracje, co do legalizacji związku, powiększenia rodziny, czy choćby wspólnego mieszkania. Dlatego, czeka je wiele upojnych i romantycznych chwil z ukochaną osobą. Samotne Strzelce ze względu na wpływ Merkurego będą myślały o poważnym związku, a nie przelotnej relacji. Z tego powodu może źle odebrać intencje innych osób i zaangażować się w relację, która nie będzie taka, jakiej oczekują.

Kariera: Ciągły pęd nie spowoduje, że Strzelec odniesie sukces. Musi zwolnić, inaczej, pogubi się i popełni błąd, tym bardziej, że Mars będzie temu sprzyjał. Dlatego zodiakalny Strzelec musi wszystko robić wolno i samego siebie sprawdzać. Inaczej wpadnie w tarapaty na własne życzenie. Może nawet ponieść konsekwencje finansowe, dlatego powinien uważać podwójnie. To nie jest także na czas na niepotrzebne wydatki.

Zdrowie: Strzelec w tym miesiącu zda sobie sprawę, że zdrowie ma się tylko jedno i warto o nie zadbać. To dobry czas na badania, które od dawna odkłada i sprawdzenie nad czym musi pracować, aby lepiej się czuć. Spokojne spacery na pewno pomogą mu uspokoić skołatane nerwy i poprawią nastrój. Warto, aby Strzelec wyciszał się jak najczęściej. Inaczej będzie miał problemy ze spokojnym snem. Powinien także zwrócić uwagę na swoją dietę, ponieważ grozi mu nieprzyjemność ze strony układu pokarmowego w połowie miesiąca.

Horoskop na sierpień 2022 - KOZIOROŻEC

Zdjęcie Koziorożec 22.12 - 20.01 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Koziorożec w sierpniu pod wpływem Wenus stanie się wyjątkowo nostalgiczny i skupiony na sobie, co nie będzie dobrze wpływało na jego związek, gdyż druga strona poczuje się pominięta i wykluczona. Dodatkowo sytuację skomplikuje Merkury, który będzie wpędzał Koziorożca w konfliktowy nastrój, co może skutkować nerwową atmosferą i kłótnią z partnerem. Samotne Koziorożce będą tak skupione na sobie, podnoszeniu swojego samorozwoju i samoświadomości, że znalezienie partnera będzie bardzo trudne, a nawet jeśli ktoś taki stanąłby na ich drodze, mogą to po prostu przeoczyć.

Kariera i finanse: Sierpień to z jednej strony spokojny czas dla Koziorożca, z drugiej sporo na głowie, jednak nie wydarzy się nic, co miało zaburzyć rytm w pracy. Wenus doda wewnętrznej energii oraz równowagi, co bardzo się przyda Koziorożcowi w tym miesiącu. W drugiej połowie miesiąca na Koziorożca może spaść dodatkowy obowiązek, ale nie będzie mógł tego zmienić, dlatego im szybciej się pogodzi z zaistniałą sytuacją, tym lepiej dla niego.

Zdrowie: W zdrowiu będzie panowała harmonia i spokój. Jedynym mankamentem będą nerwy, dlatego zodiakalny Koziorożec powinien znaleźć sposób na rozładowanie wewnętrznego napięcia i nie przenoszenie nerwów z jednej osoby na drugą. Jeśli tego nie zrobi, to cały miesiąc będzie chodził poddenerwowany, co jeszcze mocniej wpłynie na jego relacje z innymi osobami.

Horoskop na sierpień 2022 - WODNIK

Zdjęcie Wodnik 21.01 - 18.02 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Wodnik, za sprawą Merkurego i Słońca, będzie miał w sobie wiele energii. Dzięki temu nieraz zaskoczy partnera, a być może zdecyduje się na szalony spontaniczny krok w stronę rozwoju relacji. Zaskoczony partner może zareagować nie do końca po myśli Wodnika i może nastąpić drobne spięcie w ich relacji. Samotne Wodniki przeżyją niesamowite przygody uczuciowe. Wenus doda im dużo uroku osobistego, a Mars sprawi, że będą bardzo namiętne.

Kariera i finanse: Mars sprawi, że Wodnik nie będzie mógł się skupić na sprawach zawodowych. Jego myśli będą krążyły daleko od pracy. Niestety, ale grozi mu popełnienie dużego błędu, za który przyjdzie mu zapłacić. Musi sam siebie motywować do pracy, inaczej narobi sobie zaległości. Ponadto powinien uważnie słuchać tego, co mówią inni, szczególnie przełożeni i popracować nad dostosowaniem się do ogólnych norm w pracy. Wodnik musi bardzo uważać, aby nie doszło do konfliktu, z wyżej postawioną osobą w pracy.

Zdrowie: Wodnik, będzie w tym miesiącu w ciągłym biegu, a dzięki Słońcu, będzie mieć wiele energii i sił witalnych. Powinien na siebie uważać, aby się nie przesilić. Warto w tym miesiącu mierzyć siły na zamiary.

Horoskop na sierpień 2022 - RYBY

Zdjęcie Ryby 19.02 - 21.03 / 123RF/PICSEL

Uczucia: Ryby za sprawą Słońca i Merkurego poczują nagły przypływ pozytywnej energii, którą chętnie wykorzystają na dogadzanie swojej drugiej połówce. Postarają się miło zaskoczyć partnera i okazywać mu jak najwięcej uczuć, a Wenus pomoże im się otworzyć i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Samotne Ryby mają szanse na znalezienie miłości swojego życia, a dzięki wpływowi Marsa ich urok osobisty będzie w tym miesiącu bardzo duży.

Kariera i finanse: Mars będzie bardzo korzystnie wpływał na sytuację zawodową zodiakalnych Ryb. To dobry czas na zawalczenie o awans i podwyżkę lub szukanie nowej pracy. Zodiakalne Ryby nie powinny bać się walczyć o swoje, tym bardziej, że Słońce doda im energii do działania. To czas wiary we własne siły i podążania za swoją intuicją. Ryby mogą w tym miesiącu bardzo dużo zyskać, jeśli tylko nastawią się na działanie, i nie wystraszą się zmian, które nadchodzą.

Zdrowie: W tym miesiącu zodiakalnym Rybom będzie towarzyszyło dużo pozytywnej energii. Dzięki temu, zdrowie im dopisze i nie będą narzekały na brak sił witalnych. Dobry stan duchowy będzie się utrzymywał niemal przez cały miesiąc. Jednym problemem może okazać się sen, który przez układy planet, może powodować problemy z zasypianiem, a nawet bezsenność. Jednakże zmęczenie i świeże powietrze powinny pomóc spać spokojnie.

