Baran

Początek tygodnia zachęci cię do podjęcia większego wysiłku w kierunku poprawy jakości własnego życia. W pracy wykorzystasz swoje zdolności, by jak najlepiej zaprezentować się przed nowym szefem. Zajęte Barany zrozumieją, że są zbyt egoistycznie w związku i zaczną pracować nad zmianą nastawienia. Wolne zaś mają szansę poznać kogo, to zaspokoi ich oczekiwania o miłości.

Byk

Lipcowa aura przyniesie ci spokój wewnętrzny. W pracy zachowasz rozwagę w swoich działaniach, dzięki czemu będziesz mieć okazję wejść na wyższy poziom. Zajęte Byki rozprawią się ze swoimi demonami przeszłości i zaczną na nowo cieszyć się wspólnym życiem we dwoje. Uroki dnia codziennego znów przyniosą ci radość. Wolne zaś powinny być mniej wybredne, a drobne wady potencjalnego partnera nie powinny im aż tak przeszkadzać.

Reklama

Zobacz też: Wakacyjny horoskop 2022. Awans, romans, wielka miłość? Sprawdź swój horoskop na lato!

Bliźnięta

W tym tygodniu nie poczujesz nudy. W pracy będziesz musiał się zmierzyć z nowymi zadaniami, które wydadzą ci się trudne. Chętnie być zdał się na opiekę innych, niestety nie będzie nikogo, kto zechciałby ci pomóc. Zajęte Bliźnięta zapragną ożywić swoją relację, jednak muszą uważać, by swojej kreatywności nie stymulować używkami. Wolne zaś utracą na nadzieje na szybkie zalezienie miłości, a potencjalne przygody wydadzą im się mało zachęcające.

Rak

Aura tego tygodnia przyniesie sprzyjające okoliczności losu. W pracy możesz spodziewać się jasnego osądu sytuacji oraz możliwości odcięcia się od starych spraw. Zajęte Raki podejmą się działań, które przyniosą pojednanie, a od środy zaczniesz naprawiać krzywdy. Wolne zaś na swojej drodze spotkają kogoś, kto nie do końca ich doceni. W weekend skupisz się na swoich pasjach.

Zdjęcie Jaki będzie weekend? Sprawdź swój horoskop! / 123RF/PICSEL

Lew

Już od samego poniedziałku rzucisz się w wir wydarzeń. W pracy wykorzystasz posiadane wpływy, po to, by osiągnąć to na czym ci zależy. Zajęte Lwy zapragną uratować swój związek wykorzystując wskazówki jaki zostały im dane. Wolne zaś będą bardziej kreatywne w poznawaniu nowych osób, ale przy wyborze potencjalnego partnera posłuchają nie tylko wołania ciała, a także umysłu. Wszak aktualnie uczą się na własnych błędach.

Zobacz: Inteligencja a znak zodiaku - pięć znaków się wyróżnia

Panna

W tym tygodniu zapragniesz odizolować się od codzienności i innych ludzi. W pracy zrobisz tylko to, co do ciebie należy, a odrzucisz na później wszystkie dręczące cię sprawy. Zajęte Panny postanowią spojrzeć z dystansu na swój związek, by ustalić jakieś nowe zasady wspólnego życia pod jednym dachem. Wolne zaś poprzez zbyt długie przemyślenia stracą szanse na miłą znajomość. W weekend pozwól sobie na więcej odpoczynku.

Waga

W tym tygodniu zapragniesz by w twoje życie wkroczyło coś nowego. W pracy będziesz czujnie obserwował działania innych, po to, by jak najwięcej wyciągnąć z tego dla siebie. Zajęte Wagi powinny unikać zamykania się w sobie i otwarcie mówić partnerowi, o co im chodzi. Wolne zaś mają szanse poznać kogoś wyjątkowego, ale zamiast intensywnego działania powinny spokojnie czekać na rozwój wypadków. W weekend dobrze ci zrobi pobyt nad wodą.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne / 123RF/PICSEL

Skorpion

W tym tygodniu będziesz uczciwy wobec siebie samego. W pracy przyjmiesz na siebie odpowiedzialność za popełnione błędy i zrobisz wszystko, by je naprawić. Skorpiony będące w stałych relacjach wezmą się w garść i przestaną oczekiwać od partnera nierealnych rzeczy. Wolne zaś zamiast szukać miłości dokonają głębokich przemyśleń na temat ich dotychczasowego życia osobistego. W weekend zadbaj o więcej radości wokół siebie.

Strzelec

Letnia aura rozleniwi cię w działaniu. W pracy pojawią się nieprzewidziane zmiany, wobec których będziesz musiał szybko zająć pozycję. Zajęte Strzelce zakończą mało konstruktywne związki, a te które w ich zostaną będą starały się wyrwać z nudy i zastoju. Wolne zaś odrzucą od siebie myśli powrotu do przeszłości i z impetem wejdą w nową znajomość. W weekend dobrze ci zrobi wypad w plener.

Czytaj też: Najbardziej irytujące znaki zodiaku. Wkurzają, jak mało kto!

Koziorożec

Aura tego tygodnia przyniesie pewność siebie. W pracy będziesz działał przemyślanie, dzięki czemu unikniesz błędów w działaniu. Zajęte Koziorożce wykorzystają wszelkie szanse na poprawę atmosfery w relacji. Będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy nastąpią przeobrażenia twojej osobowości. Wolne zaś wreszcie wyrwą się z marazmu i wykorzystają wszelkie okazje do poznania ciekawych ludzi.

Wodnik

W tym tygodniu wydarzy się wiele dobrego. W pracy będziesz starał się dążyć do perfekcji, dzięki czemu możesz liczyć na powodzenie w interesach. Zajęte Wodniki staną się bardziej aktywne w życiu we dwoje, a długie rozmowy wieczorem przyniosą odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania. Wolne zaś poddadzą się losowi i pójdą tam, gdzie on ich prowadzi. W weekend odbudujesz dawną znajomość.

Ryby

Letnia aura zachęci cię do dbania o ciało, dzięki czemu więcej czasu spędzisz na świeżym powietrzu. W pracy nie będziesz mieć ochoty na intensywne działania, a konieczność zostania w piątek w biurze wywoła w tobie złość. Zajęte Ryby poświecą więcej uwagi bliskiej osobie okazując im swoją miłość. Wolne zaś będą nadal będą tkwić w stanie zawieszenia pomiędzy przeszłością a przyszłością. W weekend dobrze ci zrobi wypad na wieś.

Czytaj też:

Najlepsi w łóżku wg znaku zodiaku. Ranking od najlepszych do najsłabszych

Najlepsze żony wg znaku zodiaku - ranking