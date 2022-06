Najbardziej irytujące znaki zodiaku. Wkurzają, jak mało kto!

Skorpion

Tak, jest jednym z najbardziej irytujących znaków zodiaku. Jest skryty, lubi manipulować i dramatyzować. Potrzeba czasu, żeby się do niego zbliżyć i przestać zwracać uwagę na te wkurzające cechy. Kiedy już to się stanie, okazuje się świetną osobą.

Wodnik

Wodnikom brakuje uważności na innych. Zamiast skupić się na małych rzeczach, wciąż bujają w obłokach i przed oczami mają tylko jakieś dalekosiężne plany. A to źle działa w codziennych kontaktach z ludźmi. A najgorsze jest to, że jeśli Wodnik cię wkurza i postanowisz od niego odejść, zerwać kontakt - nie będzie mu przykro! Nawet tego nie zauważy!

Baran

Baran, którego patronem jest bój wojny Mars, jest apodyktyczny i zbuntowany. Nie ma mowy, żeby przeprosił czy przyznał się do winy. On po prostu wie, czego chce i po trupach podąży do celu. Te cechy mogą nawet na początku imponować, ale z biegiem czasu jednak wkurza to, że najdrobniejsze nieporozumienie albo coś nie po jego myśli wywołuje awanturę na cztery fajerki.

Bliźnięta

Tym, co wkurza nas u Bliźniąt jest to, że nigdy nie wiadomo, co naprawdę myślą. Bo same tego nie wiedzą! Zmieniają zdanie i osobowość właściwie na zawołanie. Wszystko po to, żeby przypodobać się tym, na kim akurat najbardziej im zależy. Irytujące jest to, że nie wiemy, czy to co widzimy jest prawdziwe. Po prostu.

Lew

Tym, co może irytować w zachowaniu Lwa jest to, że zawsze musi być w centrum uwagi. Postrzegamy to jako egoizm, ale jeśli bliżej poznamy tego osobnika, będziemy wiedzieć, że jest inaczej. Lew ma ogromne serce dla każdego. Owszem, jego potrzeby są najważniejsze, ale kiedy tylko je zaspokoi, zrobi wszystko, by i innym było wspaniale.

