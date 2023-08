Jaka jest numerologiczna 9? Zestaw konkretnych cech czyni ją wyjątkową

Spis treści: 01 Numerologiczna 9. Sprawdź, czy nią jesteś: jak obliczyć wibrację

02 Numerologiczna 9: charakterystyka

03 Numerologiczna 9: jaka jest naprawdę?

04 Numerologiczna 9: mocne strony

05 Numerologiczna 9: słabe strony

06 Numerologiczna 9: w tych zawodach sprawdzi się najlepiej

Numerologiczna 9. Sprawdź, czy nią jesteś: jak obliczyć wibrację

Swoją liczbę w numerologii sprawdzisz poprzez dodanie do siebie każdej z cyfr składających się na twoją datę urodzenia. Musisz uwzględnić dzień, miesiąc i rok. Przykładowo, osoba urodzona 1 stycznia 1988 roku, powinna wykonać następujące działanie:

1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 = 28

2 + 8 = 10

1+0 = 1

Oznacza to, że osoba jest numerologiczną jedynką.

Wyjątkiem od tej reguły są tzw. liczby mistrzowskie. Należą do nich 11, 22, 33 i 44, które wychodzą po zsumowaniu cyfr stanowiących datę urodzenia. W numerologii uważa się, że takie osoby charakteryzuje wysoki rozwój duchowy.

Warto pamiętać, że numerologia to pojęcie z zakresu pseudonauki, która ma wiele wspólnego z astrologią czy ezoteryką. Opiera się na przekonaniu, że liczby mają wpływ na to, co dzieje się w życiu.

Numerologiczna 9: charakterystyka

Zdjęcie Swoją liczbę w numerologii sprawdzisz poprzez dodanie do siebie cyfr daty urodzenia / Picsel / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 9 uchodzi za potężną cyfrę. "Dziewiątki" cechuje przede wszystkim wiara w lepszy świat, działanie w imię wyższych idei i odpowiedzialność. Takie osoby są bardzo uduchowione i na piedestale umieszczają pomoc innym. Do tego są empatyczne, wrażliwe, wyrozumiałe i cierpliwe, dzięki czemu potrafią w czuć się w sytuację drugiego człowieka. Ich pragnieniem jest zmiana świata na lepsze, a czynią to, dokładając od siebie drobną cegiełkę. Dlatego też można je uznać za "wojowników i wojowniczki o lepszy świat".

Numerologiczna 9 ma również wysoko rozwiniętą intuicję, która nigdy jej nie zawodzi. Dzięki temu potrafi uniknąć wielu skomplikowanych i groźnych sytuacji. Co więcej, perfekcyjnie potrafią czytać między wierszami, wyczuwać nastroje i intencje innych. Nie bez powodu uznaje się je za potężne cyfry, nieprawdaż?

Numerologiczna 9: jaka jest naprawdę?

Zdjęcie Niektórzy wierzą, że na podstawie numerologii można dużo powiedzieć o charakterze danej osoby / 123RF/PICSEL

Dziewiątka nie znosi niesprawiedliwości, a gdy trzeba, zabiera głos w ważnych sprawach. Chociaż zazwyczaj cieszą się sympatią otoczenia, nie każdy może doceniać ich szczerość. Wiele rzeczy robią w dobrej wierze, a gdy nie przynoszą one efektów zamykają się w sobie. Ale tylko na chwilę, by znów móc działać.

Niestety, niektórzy wykorzystują ich przyjazne nastawienie do ludzi i świata. Zdarza się, że Dziewiątki kończą relacje ze względu na kłamstwa i złe traktowanie ze strony drugiej osoby. Na wiele rzeczy przez długi czas potrafią przymknąć oko i wybaczać, ale ta strategia działa do czasu. Gdy ktoś przesadzi lub znów podda ich zaufanie próbie, wymierzą ostateczny cios. Oszukane Dziewiątki po prostu odejdą lub znikną z czyjegoś życia uważając w duchu, że tak będzie najlepiej. Zraniona Dziewiątka nie ma wówczas oporów przed tym, by nie odpisywać na wiadomości czy odbierać telefony. Jeśli jednak sytuacja tego wymaga, potrafią przyznać się do błędu i przeprosić.

Numerologiczne Dziewiątki to urodzone przywódczynie i urodzeni przywódcy. Naturalna charyzma, autorytet, jakim cieszą się w otoczeniu i życiowa mądrość sprawiają, że inni cenią ich rady, którymi inspirują się w codziennym życiu.

Dziewiątki to też urodzeni samotnicy. Chociaż wokół nich zazwyczaj jest sporo osób, w tym rodzina i przyjaciele, czują się samotni. Zwłaszcza, jeśli ich tworzone w wyobraźni czy myślach oczekiwania nie są kompatybilne z rzeczywistością. W takim przypadku niemal wszystko wokół widzą w czarnych barwach. Jak widać, potrafią być pełne sprzeczności.

Numerologiczna 9: mocne strony

Zdjęcie Numerologiczne Dziewiątki są empatyczne, niezależne i kreatywne / 123RF/PICSEL

Mocne strony numerologicznej 9 to m.in.:

empatia,

wrażliwość,

altruizm,

kreatywność,

odpowiedzialność,

współczucie,

silny charakter,

upór w dążeniu do celu,

szczerość,

lojalność,

niezależność,

otwartość,

barwna osobowość.

Numerologiczna 9: słabe strony

Każdy medal ma dwie strony - tak jest i w przypadku numerologicznej 9. Do słabych stron można zaliczyć:

problem z wyznaczaniem granic,

zbytnie przejmowanie się wszystkim,

emocjonalne podejście do wielu spraw,

skłonność do kłótni,

upór,

pozostawianie nierozwiązanych/niewyjaśnionych spraw,

częste uciekanie w marzenia,

chęć stawiania na swoim,

narzekanie.

Numerologiczna 9: w tych zawodach sprawdzi się najlepiej

Zdjęcie Numerologiczne Dziewiątki są bardzo uduchowione / 123RF/PICSEL

Zestaw cech, jak i podejście do ludzi i świata sprawia, że numerologiczna 9 najlepiej sprawdzi się w zawodach, w których będzie mogła realizować swoje ambitne plany, działać twórczo, ale i pomagać innym.

Numerologiczna 9 sprawdzi się jako psycholog, nauczyciel, projektant wnętrz, dziennikarz, pracownik fundacji, adwokat, negocjator, terapeuta, lekarz.

Dziewiątka ma tak wszechstronne zdolności, że odnajdzie się niemal w każdym zawodzie. Najważniejsze, by zgadzał się z ich pasją - jeśli Dziewiątka będzie czuła, że już niczego więcej w danej profesji nie zrobi, zmieni ją na inną.

Zdjęcie Numerologia zajmuje się interpretacją liczb / 123RF/PICSEL

