Jak inaczej można zwracać się do kobiety lub dziewczynki o imieniu Helena ? Najpopularniejsze zdrobnienia to:

To imię noszą wyjątkowe kobiety 123RF/PICSEL

Jaką kobietą jest Helena ? To osoba emocjonalna, która bywa również porywcza. Łatwo ulega emocjom, zdarza się, że działa pod wpływem impulsu. Nie lubi podporządkowywać się innym i chce mieć wszystko pod kontrolą.

Helena to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Mimo niełatwego charakteru lubi towarzystwo innych i ceni sobie ich bliskość. Jest otwarta. Często podporządkowuje działania wyższym siłom i ideom. Mocny temperament sprawia, że nierzadko odzywa się w niej również wrażliwość, która pozwala na odrobinę bliskości z innymi ludźmi. Wierzy w duchowość i działanie czegoś większego niż tylko moc ludzka.