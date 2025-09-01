Baran. Czas odwagi, ale z umiarem

Twoja energia będzie sprzyjać odważnym ruchom, ale musisz uważać na impulsywność. Najlepszy czas na działanie to okolice 12-13 września, gdy twoja inicjatywa zyska kosmiczne wsparcie.

Byk. Cierpliwość kluczem do zysku

Dla Byków najlepsze będą cierpliwość i trzymanie się planu. Okolice 12 września przyniosą szansę na zysk dzięki starannej organizacji i praktycznym decyzjom. Uważaj jednak 3 września, gdy nagłe wiadomości mogą zachwiać twoim poczuciem stabilności.

Bliźnięta. Genialne pomysły kontra chaos

Zapisz w kalendarzu daty 12-13 oraz 19 września - twój patron, Merkury, stworzy wtedy genialne układy, idealne na negocjacje i przełomowe pomysły. Natomiast 3 września unikaj podpisywania umów, bo kwadratura Merkurego z Uranem grozi chaosem. Trudny będzie też 17 września - opozycja z Saturnem przyniesie frustrujące opóźnienia.

Rak. Złote dni i ryzyko nadmiernej hojności

Jowisz gości w twoim znaku, dając wyjątkową przewagę. 12 i 13 września to twoje złote dni. Uważaj jednak na hojność 5 września, gdy napięcie z Marsem może skłonić cię do rozdawania zasobów bez umiaru.

Lew. Charyzma w centrum uwagi

Twoja charyzma będzie we wrześniu sprzyjać sukcesom. Najlepszy moment na jej wykorzystanie przypada na 12-13 września, kiedy Słońce otrzyma wsparcie od Jowisza. To idealny czas, by prosić o podwyżkę lub prezentować swoje pomysły. Zachowaj jednak ostrożność 24 września.

Te daty we wrześniu zapiszą się w twoim portfelu 123RF/PICSEL

Panna. Nagroda za pracowitość i trudne lekcje

Słońce i Merkury sprawią, że będziesz w centrum wydarzeń. Twoja dokładność i pracowitość zostaną nagrodzone zwłaszcza 12 i 13 września, gdy Jowisz wesprze twoje wysiłki. To czas na finalizację ważnych projektów. Przygotuj się jednak na twarde zderzenie z rzeczywistością między 17 a 21 września. Opozycje do Saturna przyniosą krytykę, opóźnienia i konieczność zmiany planów.

Waga. Nowe otwarcie po 19 września

Po 19 września, gdy Merkury, a potem Słońce wejdą do twojego znaku, poczujesz się pewniej. Szczególnie obiecujące będą 19 i 24 września. Uważaj jednak na finanse i długi w okolicach 24 września. Napięcie Mars-Pluton może wywołać konflikt z partnerem lub problemy w banku.

Skorpion. Intuicja kontra wybuchowe emocje

Twoja intuicja, wzmocniona trygonem od Jowisza, będzie najlepszym doradcą przez większość miesiąca. Jednak pod koniec września czeka cię prawdziwy test. 22 września Mars wejdzie do twojego znaku, a 24 września stworzy wybuchową kwadraturę z Plutonem. Tego dnia unikaj ryzykownych transakcji i walki o władzę za wszelką cenę.

Strzelec. Inwestycje i ostrożność z obietnicami

W tym miesiącu 12 i 13 września to doskonały czas na inwestowanie w rozwój i poszerzanie horyzontów. Zaznacz jednak na czerwono 5 września. Kwadratura Marsa do Jowisza może skłonić cię do przesadnego optymizmu i złożenia obietnic finansowych, których później nie będziesz w stanie dotrzymać.

Koziorożec. Blokady i opóźnienia w pracy

Twoja wrodzona dyscyplina zostanie wystawiona na próbę. Największe wyzwania czekają cię między 17 a 21 września, gdy twój patron - Saturn - znajdzie się w opozycji do Słońca i Merkurego. Spodziewaj się blokad, opóźnień i intryg w pracy.

Wodnik. Odważne pomysły i nagły kryzys

Szczególnie obiecujące dni to 19 i 24 września, kiedy planety w Wadze stworzą korzystne aspekty z Uranem i Plutonem. To idealny czas na wdrażanie odważnych pomysłów w pracy. Musisz jednak przygotować się na wstrząs 24 września. Kwadratura Marsa do Plutona może ujawnić ukryty problem, który powstał niekoniecznie z twojej winy.

Ryby. Kreatywność na fali, lęki pod kontrolą

Twoja kreatywność i intuicja zyskają wsparcie dzięki Jowiszowi, zwłaszcza w okolicach 12 września. Z drugiej strony, Saturn między 17 a 21 września zostanie aktywowany przez opozycje, co przyniesie falę zwątpienia i finansowych lęków. Nie podejmuj wtedy ważnych decyzji.

Potraktuj ten horoskop jak rozmowę z przyjaciółką, która podpowiada, kiedy warto zaszaleć, a kiedy lepiej zostać w domu z kubkiem herbaty i pilnować oszczędności. Reszta należy do ciebie.

