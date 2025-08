Azjatycka kapusta pełna dobroczynnych składników. Pomaga w utrzymaniu ciśnienia w normie

Czym jest pak choi?

Pak choi to kapusta chińska wywodząca się od kapusty właściwej. Jest uprawiana w wielu regionach świata - między innymi w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej czy Europie. Liście pak choi są soczyste i lekko chrupiące, w smaku natomiast mogą być lekko gorzkawe - im większa główka, tym owa gorzkawość jest intensywniejsza.

Z uwagi na swoje walory smakowe, pak choi wykorzystuje się do przygotowywania wielu potraw kuchni azjatyckiej. Rzeczona kapusta znajduje zastosowanie zarówno w daniach mięsnych, jak i tych wegetariańskich. Świetnie odnajduje się w towarzystwie ryżu lub makaronu. Można z niej zrobić smaczną surówkę lub wykorzystać do przyrządzenia aromatycznej zupy. Możliwości jest naprawdę wiele!

Pak choi a ciśnienie krwi - co mówi nauka?

Pak choi zawiera wiele cennych składników odżywczych. Owa kapusta to doskonałe źródło między innymi witaminy C, witaminy A, witaminy K, wapnia, żelaza, fosforu czy potasu. Co więcej - owo warzywo nie ma zbyt wielu kalorii (około 13 kcal na 100 g), a ponadto zawiera antyoksydanty, które przeciwdziałają starzeniu się komórek.

Kapusta pak choi to jedno z warzyw krzyżowych. Liczne badania sugerują, że wykazują one silne właściwości przeciwzapalne i mogą zmniejszać ryzyko nowotworów 123RF/PICSEL

Wskazuje się, że pak choi ma pozytywny wpływ na ciśnienie krwi. Co na ten temat mówi nauka? W badaniu "Cruciferous vegetables lower blood pressure in adults with mildly elevated blood pressure in a randomized, controlled, crossover trial: the VEgetableS for vaScular hEaLth (VESSEL) study", które ukazało się w 2024 roku w piśmie BMC Med sprawdzono wpływ diety bogatej w warzywa krzyżowe (do tych warzyw zalicza się między innymi pak choi) na obniżenie ciśnienia krwi u osób z lekko podwyższonym ciśnieniem.

Wykazano wówczas, że zwiększone spożycie warzyw krzyżowych skutkowało obniżeniem ciśnienia w porównaniu z warzywami korzeniowymi i dyniowatymi. Podkreślono również, że konieczne są dalsze badania, by określić, czy zalecenia związane ze zwiększeniem spożycia warzyw krzyżowych mogą korzystnie wpływać na zdrowie populacji.

Jak jeść pak choi, by wspierać ciśnienie krwi?

Jeśli mamy problemy z ciśnieniem, a chcemy włączyć pak choi do naszej diety, to wówczas należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Przede wszystkim - lepiej jest zrezygnować ze smażonych wariantów potraw z pak choi. Wówczas nietrudno o zbyt wysoką podaż tłuszczów nasyconych, które mogą negatywnie odbić się na poziomie cholesterolu.

Wobec tego, jak jeść pak choi, jeśli chcemy wspierać ciśnienie krwi? Najlepiej postawić na potrawy gotowane, na przykład zupy. Dobrze jest także zrezygnować z obfitego solenia, bowiem nadmiar soli sprzyja nadciśnieniu.

Czy każdy może jeść pak choi? Przeciwwskazania

Okazuje się, że nie każdy może sobie pozwolić na beztroskie spożywanie pak choi. Mowa tutaj między innymi o osobach, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Wynika to z wysokiej zawartości witaminy K mogącej oddziaływać na krzepliwość krwi. Z tego względu wspomniane osoby nie powinny konsumować pak choi w zbyt dużych ilościach.

Omawiany rodzaj kapusty powinny ograniczyć także te osoby, które cierpią na nadczynność tarczycy. Co więcej, zrezygnować ze spożywania pak choi muszą alergicy uczuleni na owo warzywo (choć trzeba przyznać, że tego rodzaju alergia nie należy do najczęstszych).

Źródła: Connolly, E.L., Liu, A.H., Radavelli-Bagatini, S. et al. Cruciferous vegetables lower blood pressure in adults with mildly elevated blood pressure in a randomized, controlled, crossover trial: the VEgetableS for vaScular hEaLth (VESSEL) study. BMC Med 22, 353 (2024)

