Szczęśliwy kolor dla każdego ze znaków zodiaku. Znasz swoją barwę mocy?

Baran związany jest ściśle z planetą Mars, czyli tzw. czerwoną planetą. Nic dziwnego, że to właśnie czerwień jest szczęśliwym kolorem tego znaku zodiaku - stymuluje go, motywuje i pobudza do kolejnych wyzwań.

Panną, podobnie jak Bliźniętami, rządzi Merkury, ale ponieważ jest ona silnie połączona z żywiołem ziemi, to jej szczęśliwym kolorem jest brązowy. Kolor ten pomaga Pannie stabilnie i mocno stać na ziemi i wciąż dążyć do samodoskonalenia.

Planetą opiekującą się Skorpionem jest Pluton, który symbolizuje transformację oraz intensywne, niepokojące czasem emocje. To dlatego kolorem mocy tego znaku zodiaku jest czerń. Skorpion otaczający się tym kolorem ma łatwość zanurzenia się we własnym, duchowym wnętrzu i szybciej odnajduje życiową drogę.

Opiekunem Strzelca jest Jowisz, który motywuje go do wzrostu i rozwoju, a kolorem mocy fiolet. Fiolet symbolizuje duchowość, która jest dla Strzelca bardzo ważna oraz obfitość, do której dąży. Kolor ten motywuje go do poszerzania horyzontów i ciągłych podróży - zarówno tych z mapą w ręku jak i symbolicznych.