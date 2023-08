Każdy znak zodiaku ma przypisaną charakterystyczną dla siebie barwę. Czy kolor portfela powinien jej odpowiadać?

Jaki kolor portfela przyciąga szczęście?

Przesądy dotyczące pieniędzy są spotykane całkiem często. Nic więc dziwnego, że popularne jest wierzenie w moc koloru portfela. Najczęściej przyjmuje się, że powinien on być czerwony. Jest to barwa, która symbolizuje ogień, moc oraz siłę. Czerwony dodaje pewności siebie oraz ma przynosić dobrobyt, a tym samym bogactwo i pomyślność w finansach.

Czy kolor portfela przyciąga pecha?

Każdy kolor ma przypisane symboliczne znaczenie. Okazuje się, że najbardziej pechową barwą, która może ściągnąć na ciebie nieszczęście, jest... zielony. Zwykle kojarzymy go z nadzieją i spokojem. To kolor roślinności, który w teorii ma zapowiadać życie wieczne, odrodzenie oraz świeżość.

Pomimo miłych skojarzeń jest wiele przesądów, które mówią, że kolor zielony przynosi pecha, powoduje przykre wypadki oraz przyciąga niepowodzenie. Przyczyną złej reputacji w jego przypadku może być historia. W XVIII wieku barwę wytwarzało się z zastosowaniem arszeniku. Z zielonych przedmiotów w domach ulatniał się gaz, który powodował problemy ze zdrowiem, a nawet śmierć.

Idealny kolor portfela dla każdego znaku zodiaku

Każdy znak zodiaku ma kolor, który najlepiej rezonuje z jego osobowością i charakterem. Dlatego właśnie trzymanie się swoich ideałów może przynieść więcej korzyści niż przejmowanie się ogólnymi przesądami i wierzeniami. Sprawdzamy, jakie kolory portfela przyniosą powodzenie w przypadku każdego znaku.

Baran — w czerwieni mu do twarzy

Czerwony to ulubiony kolor Baranów. Idealnie komponuje się z ich spontaniczną, narwaną, a czasami nawet agresywną naturą. Barany lubią aktywne działanie. Często mogą zatracić się w aktywnościach dnia codziennego. Czerwony portfel będzie świetnie dopasowany do ich trybu pracy oraz intensywnego życia.

Zdjęcie Barany to urodzone bizneswoman / Adobe Stock

Byk — zielony na pewno nie z zazdrości

Byki nie powinny przejmować się negatywną reputacją koloru zielonego. To barwa, która pasuje do ich podejścia do życia oraz charakteru. Byki lubią pieniądze i życie w luksusie. Cenią sobie równowagę, spokój oraz stabilizację. Zielony kolor będzie odpowiednim wyborem dla tych twardo stąpających po ziemi znaków. Dodatkowo nawiązuje do żywiołu, z którym są powiązane — ziemią.

Bliźnięta — fiolet przypomni ci, co jest ważne

Bliźnięta kochają zabawę i nienawidzą nudy. W ich przypadku najlepszym kolorem portfela będzie fioletowy. To ekscentryczna barwa, dzięki której poczują się wyjątkowe i oryginalne. Dodatkowym plusem jest symbolika koloru fioletowego — oznacza monarchię, bogactwo, a także tajemniczość i kreatywność. Przypomni ci, że nikt nie musi wiedzieć o zyskach, które czerpiesz z tysięcy prowadzonych przez siebie projektów.

Rak — wrażliwcy, którzy potrzebują wsparcia

Raki to jedne z najdelikatniejszych i najbardziej wrażliwych znaków Zodiaku. Rządzi nimi Księżyc. Z tego powodu polecamy im portfel o srebrnej barwie. Wyraża ona potrzebę podpory duchowej oraz tęsknoty za uczuciami. Przypomni ci, że w zabieganym i skoncentrowanym na pieniądzach świecie, prawdziwym bogactwem są szczerość i uczucia.

Lew — nie wymagaj od siebie skromności

Lew uwielbia być w centrum uwagi. Rzadko kiedy się wstydzi. Dlatego portfel w kolorze złotym nadaje się dla niego idealnie. Lwy nie kryją swojego zamiłowania do bogactwa luksusów i próżności. Złoty portfel będzie przypominał im o tym, do czego dążą.

Panna — praktyczny i wyjątkowy wybór

Brązowy portfel może z pozoru wydawać się nudną opcją. Dla Panny będzie jednak idealnym wyborem. Osoby spod tego znaku uwielbiają praktyczne i użyteczne wybory. Brąz idealnie koresponduje z ich potrzebami. Kolor ten oznacza stabilizację, pragmatyzm oraz stałość. Zapewni Pannom wymarzoną sytuację finansową.

Waga — luksus, sława i bogactwo w różu

Wagi podobnie jak Lwy kochają luksusowe i dostatnie życie. W ich przypadku sprawdzi się jednak różowy kolor portfela. Dzięki niemu będą czuły się wyjątkowe i kobiece. Róż przypomni im, że w karierze zawodowej ważne są nie tylko pieniądze, ale również one same. Kolor zapewni im, że będą czuły się niezaprzeczalnie sobą, niezależnie od sytuacji finansowej, w której będą.

Skorpion — tajemniczość, powaga i profesjonalizm

Skorpiony lubią kolor czarny. Uważane są za mroczne znaki zodiaku. Czarny portfel będzie spełniał ich wszystkie potrzeby. Warto pamiętać, że jego znaczenie nie ogranicza się jedynie do nocy, mroku czy śmierci. Czarny to kolor, który symbolizuje powagę, profesjonalizm oraz siłę. Skorpiony doskonale o tym wiedzą.

Strzelec — energetyzujący żółty pomoże w karierze

Strzelce są niezwykle uduchowione, spontaniczne oraz żadne przygód. Praca jest dla nich często przykrym obowiązkiem. Portfel w kolorze żółtym doda im energii, pobudzi ich do pracy oraz doda optymizmu. Dzięki żółtej barwie może być im prościej zadbać o swoje finanse.

Zdjęcie Żółty kolor zmotywuje cię do pracy i troski o swoją karierę / 123RF/PICSEL

Koziorożec — kolor idealny dla pracoholika

Koziorożce są niezwykle pracowite i profesjonalne. Idealnym kolorem portfela będzie dla nich granatowy. Dzięki niemu osoby spod tego znaku będą czuły się bezpiecznie i spokojnie. Granat może odciągnąć ich od zamartwiania się nad przyszłością i swoją karierą.

Wodnik — nieskończony fundusz na nowe pomysły

Wodniki kochają się wyróżniać. Są kreatywne oraz intrygujące. Odpowiednim kolorem portfela będzie dla nich jasnoniebieski. Barwa kojarzona jest z czystością, chłodem, pokojem oraz nieskończonością. Dzięki niej będą mogły sprawić, że w ich finansach zapanuje spokój, a gotówki będzie wystarczać na nowe, szalone pomysły.

Zdjęcie Kolor związany z wodą uspokaja i wspomaga skupienie. / 123RF/PICSEL

Ryby — marzyciele, którzy muszą zejść na ziemię

Marzycielskie ryby raz na jakiś czas muszą zejść na ziemię. Z tego powodu przyda im się portfel w kolorze morskim. To połączenie niebieskiego i zieleni, które zapewni im wewnętrzny spokój oraz siłę, dzięki której żadne wyzwanie nie będzie dla nich problemem.

