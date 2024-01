Spis treści: 01 Co się dzieje z człowiekiem podczas pełni księżyca?

Co się dzieje z człowiekiem podczas pełni księżyca?

Pełnia księżyca jest czasem, w którym nasz naturalny satelita stoi dokładnie naprzeciwko słońca, a ono oświetla całą jego półkulę. Tarcza księżyca jest wówczas doskonale widoczna, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Od wieków pełnia księżyca miała wpływ na człowieka: na jego psychikę, samopoczucie, religię czy kulturę. Wierzono, że pełnia księżyca ma wpływ na kobietę, a szczególnie jej cykl menstruacyjny. To właśnie płeć piękna miała mieć mocniejszy kontakt z księżycem, z jego jasną, jak i ciemną stroną. Dziś oprócz długości cyklu niewiele widzi się korelacji pomiędzy kobietami a pełnią księżyca.

Wpływ pełni na sen jest jednak nadal szeroko komentowany zarówno przez osoby doświadczające zaburzeń snu w tym czasie, jak i środowiska naukowe. Z czego właściwie to wynika? Czy księżyc oddziałuje na człowieka podobnie jak na pływy morskie? Niektórzy naukowcy dopatrują się wpływu pełni księżyca na sen jako naszego spadku po przodkach. Człowiek od setek tysięcy lat żył mocno związany z przyrodą, w ciągłym zagrożeniu ze strony zwierząt, ale także innych ludzi. Podczas pełni księżyca noc jest jaśniejsza, co wzmaga aktywność wśród zwierząt, a także zachęca człowieka do większego działania, nie tylko w dobrych intencjach.

Wiadome jest, że pełnia księżyca, jak i dzień przed nią i po niej, wpływa na mniejszą produkcję melatoniny - bez względu na stopień zacienienia w pokoju. To z kolei prowadzi do płytszego snu, do występowania niespokojnych snów czy wybudzania się w środku nocy. Człowiek śpi jakby w ciągłym skupieniu i nasłuchiwaniu.

Jak się czujemy podczas pełni?

Pełnia księżyca wpływ na człowieka może mieć negatywny albo pozytywny. Wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy ten moment w cyklu naszego satelity. Z naukowego punktu widzenia nieprzespana noc prowadzi do dalszego oddziaływania pełni księżyca na psychikę i samopoczucie. Człowiek niewyspany jest rozdrażniony, pobudzony i bardziej skłonny do nieracjonalnych decyzji.

Astrologowie jednak podkreślają wyjątkowość tego czasu w ciągu miesiąca. Zaznaczają, że jest to okres szczególnego pobudzenia emocjonalnego i ogromnej wrażliwości na bodźce. Choć nie polecają podejmować wówczas ważnych decyzji, to jednak jest to dobry czas na autorefleksję. To świetna okazja, aby się zatrzymać, podziwiać pełnię księżyca na niebie, wyciszyć się, połączyć z naturą i zastanowić nad głębszymi aspektami życia.

Kiedy w styczniu jest pełnia?

Już niedługo pierwsza pełnia księżyca w 2024 roku. Będziemy mogli ją obserwować 25 stycznia, a jej kulminacja akurat rozpocznie się o godzinie 18:45, dzięki czemu będzie doskonale widoczna po zachodzie słońca.

Pierwsza pełnia księżyca nazywana jest też często Wilczym Księżycem. Ciekawostką jest to, że każda pełnia księżyca ma swoją zwyczajową nazwę wynikającą z tradycji kulturowej lub agrarnej nawiązującej do kalendarza plonów rolnych. I tak:

w styczniu jest Wilczy Księżyc (25 Stycznia)

w lutym Śnieżny Księżyc (24 Lutego)

w marcu Robaczy Księżyc (25 Marca)

w kwietniu Różowy Księżyc (24 Kwietnia)

w maju Kwiatowy Księżyc (23 Maja)

w czerwcu Truskawkowy Księżyc (22 Czerwca)

w lipcu Koźli Księżyc (21 Lipca)

w sierpniu Zbożowy Księżyc (19 Sierpnia)

we wrześniu Księżyc Plonów (18 Września)

w październiku Księżyc Myśliwych (17 Października)

w listopadzie Księżyc Bobrzy (15 Listopada)

w grudniu Zimny Księżyc (15 Grudnia)

Wszystkie nazwy pełni księżyca mają swoje zakorzenienie w symbolice, zjawiskach naturalnych lub wierzeniach. Dlaczego w styczniu czeka nas Wilczy Księżyc? Czy jest czego się obawiać?

Dlaczego Wilcza pełnia?

Wilczy księżyc przywodzi na myśl niepokój i zagrożenie. Skojarzenia te są jak najbardziej trafne, biorąc pod uwagę pochodzenie tej nazwy. W styczniową pełnię księżyca wilki wykazywały nadzwyczajną aktywność. Zbliżał się ich okres godowy przypadający na luty i marzec. Z powodu przedłużającej się zimy i głodu coraz bliżej podchodziły pod siedziby ludzkie w poszukiwaniu pożywienia. Zagrażały tym samym nie tylko ludziom, ale także zwierzętom gospodarskim. Z tego właśnie powodu pierwsza styczniowa pełnia księżyca nazywana jest Wilczym Księżycem.

Skąd dokładnie wzięła się ta nazwa - trudno określić. Podobne zjawiska były obserwowane na wszystkich terenach zamieszkiwanych przez wilki. Mogła narodzić się zarówno wśród plemion Indian północnoamerykańskich, jak i na naszym rodzimym podwórku wśród ludów słowiańskich.

Zdjęcie Pełnia Księżyca w styczniu. Kiedy wypada Wilcza Pełnia? / 123RF/PICSEL

Co przyniesie Wilczy Księżyc?

Wilczy Księżyc jako pierwsza pełnia księżyca w roku jest momentem przełomowym dla wielu osób. Nasz naturalny satelita znajduje się wówczas w gwiazdozbiorze lwa, co dodaje energii i pewności siebie. Ponadto początek roku zawsze sprzyja planowaniu długoterminowych celów. Nie podejmuj jednak ważnych decyzji w samą pełnię księżyca, kiedy do głosu dochodzą emocje. Zajrzyj w siebie, aby w pełni świadomie podjąć zmieniające twoje życie decyzje tuż po niej. Przygotuj się na wilczy księżyc. Spróbuj się zrelaksować i wyciszyć, co sprzyja autorefleksji.

