Tarot na 15 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją ambicję, silną motywację do działania. Otoczenie ma nadzieję, że nie zadowolisz się tym, co masz. Nawet jeśli chwilowo musisz zaakceptować pewne warunki, to już teraz myśl o lepszej przyszłości i rób wszystko, aby zaistniała. W finansach możesz odnieść sukces dzięki stworzeniu niszowych produktów lub usług. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na ból zębów.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Królowa Buław

W relacjach prywatnych uważaj na kobietę przyjacielską i wesołą, ale skłonną pożreć każdego, kto stanie jej na drodze. Niektórzy ludzie wzbudzają ufność od pierwszego spotkania. Nie oznacza to jednak, że są pozbawieni wad lub chociażby wystarczająco dojrzali, aby stać się powiernikami. W finansach możesz odnieść sukces w branży spożywczej, restauracyjnej. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na pęcherz.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 5 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że znajdzie zrozumienie i akceptację u twojego boku. Tamta osoba może mieć nadzieję na opiekę. Nie chce być też oceniana. Taki układ bywa uciążliwy zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Obydwoje ograniczacie własne możliwości, gdy jedno daje za dużo, a drugie się nie rozwija. W finansach możesz odnieść sukces w nowej dziedzinie. W zdrowiu uwaga na awitaminozę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Rycerz Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że twoje pragnienia nie rozminą się z obowiązkami. Pewna osoba może zupełnie niespodziewanie i gwałtownie zmienić zdanie, wykorzystać kłótnię jako pretekst, żeby podążyć w zupełnie nowym kierunku. Uważaj na tych, którzy skrywają swoje prawdziwe motywacje. W finansach czyjeś zaangażowanie będzie krótkotrwałe. W zdrowiu uwaga szczególnie na problemy ze stawami.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że Twój język będzie raczej jak liść gałęzi oliwnej niż ostrze miecza. Cięty dowcip jest w cenie, ale trzeba wyczuć moment. Są takie chwile w życiu, kiedy nie ma co oszałamiać otoczenia swoim intelektem. Niewykluczone, że trzeba będzie też połknąć swoją dumę. W finansach możliwy jest krok w niewłaściwym kierunku. Koryguj kurs. W zdrowiu uwaga na urazy języka.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 6 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie przestraszy cię jego trudna przeszłość ani też niepewne jutro. Człowiek ten posiadł trudną sztukę adaptacji. Nie przywiązuje się do rzeczy i miejsc i tego oczekuje od ciebie. Możliwe, że nawet związki traktuje bardzo wybiórczo. Nie szanuje przypadkowych znajomości. W finansach możliwa podróż, wymuszona zmiana miejsca. W zdrowiu możliwa wizyta w szpitalu.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Król Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że docenisz wszystko dobre, co było między wami i weźmiesz to pod uwagę jako kluczowy czynnik, podejmując decyzje na przyszłość. Osoba ta chce też od ciebie troski i czułej opieki nad tym, co jest bardzo ważne dla niej. W finansach możesz mieć kontakty z praktyczną i serdeczną kobietą, która jednak myśli głównie o pieniądzach. W zdrowiu możliwa będzie ciąża.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 4 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że docenisz stabilizację i nie poczytasz jej za nudę. Druga strona doszła do ściany w spełnianiu życzeń. Chwilowo nie ma żadnych wielkich planów na przyszłość. Ma za to nadzieję, że tobie nie przeszkodzi to cieszyć się wspólnym życiem. W finansach drogi rozwoju zostały zamknięte tu, gdzie jesteś. Czas wybrać coś innego. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Cesarzowa

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że postawisz na rozwój, wzrastanie, powiększanie rodziny. Ta osoba oczekuje od ciebie niemalże macierzyńskiej opieki i zaangażowania. Ma nadzieję, że lubisz dzieci i dobrze dogadasz się z ważnymi dla niej osobami. W finansach dobrze będzie wzbudzić opiekuńcze, karmiące części swojej osobowości. Pokaż się jako ktoś, komu zależy. W zdrowiu uwaga na skórę.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Siła

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie ugniesz się pod presją i zachowasz dumę oraz wdzięk nawet wobec czyjegoś grubiaństwa. Nie ma sensu dyskutować z ludźmi, którzy ewidentnie nie panują nad sobą. Nie bierz udziału w niczyich gierkach, bo skończy się tym, że zacznie tańczyć jak... ktoś ci zagra. W finansach zdołasz odepchnąć zagrożenie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z zębami.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że otworzysz się na nową miłość, nie wzgardzisz świeżym, skrywanym dotąd uczuciem. Do ciebie należy decyzja, czy zechcesz pozwolić tym emocjom rozkwitnąć. Wystrzegaj się natomiast płonnej tęsknoty za kimś nieobecnym. W finansach sprawdź, czy nie idealizujesz pewnych ludzi, miejsc lub rozwiązań. Trzeźwo spójrz na ograniczenia. W zdrowiu uwaga na serce.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Król Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że do wyzwań i niebezpieczeństw podejdziesz z lekkością. Owszem, należy się dobrze zabezpieczyć. Gdy już to jednak zrobisz, niech jedno twoje oko czujnie rozgląda się dookoła, a drugie mruży się w szczęściu podczas wspólnej zabawy. W finansach doceń wartość nieformalnych imprez. Można tam załatwić dużo spraw. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z migdałkami.