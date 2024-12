Mocna energia Marsa może nas przytłoczyć. Co przyniesie nam Kosmos?

Mars cofa się mniej więcej raz na dwa lata i trwa wówczas trudny okres od ośmiu do jedenastu tygodni.

To może wydawać się nieco przytłaczające, wyzwalać niepewność, niecierpliwość i postawę obronną. Niektóre ze znaków odczują wpływ tej sytuacji astrologicznej bardziej, niż pozostałe.

Retrogradacja Marsa, która rozpoczyna się 6 grudnia 2024 roku, potrwa do 23 lutego 2025 roku. Mars, planeta działania, odwagi i energii, w tym okresie zmusza do introspekcji i przemyślenia działań oraz decyzji.

Mars w retrogradacji w Lwie dotknie ich ambicji i sposobu wyrażania siebie. Mogą poczuć frustrację, jeśli ich starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. To czas na refleksję nad prawdziwą motywacją ich działań i sposób radzenia sobie z odrzuceniem czy krytyką.

Gdy Mars cofa się do Raka, osoby spod tego znaku będą zmuszone zmierzyć się z emocjonalnymi kwestiami, szczególnie w relacjach rodzinnych. Możliwa jest większa wrażliwość na konflikty, ale to także okazja do zrozumienia swoich głębszych potrzeb.