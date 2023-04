Na początku ustalmy, że w emocjonalności nie ma nic negatywnego. Nie zawsze oznacza skłonność do płaczliwości, na przykład podczas oglądania komedii romantycznych. Podatność na emocje ma też dobre strony.

Do pozytywnych cech emocjonalności można zaliczyć empatię. Konkretne znaki zodiaku będą lepiej odczytywać uczucia innych osób, co powoduje, że mogą być, na przykład świetnymi psychologami. Niekiedy ludzie zaliczający się do grupy HSP – osób o wysokiej wrażliwości, twierdzą, że mają nadprzyrodzone zdolności umożliwiające im m.in. wróżenie.

Ryby – najbardziej wrażliwy znak zodiaku

Ryby to znak wodny, który jest uznawany za najbardziej wrażliwy. Osoby, które urodziły się pomiędzy 19 lutego a 20 marca, wyróżniają się znakomitą intuicją. Uwielbiają również oglądać romanse i komedie romantyczne. Z kolei z muzyki z pewnością będzie im pasować indie rock.

To, co sprawia, że Ryby to najbardziej wrażliwy znak zodiaku, jest związane z tym, że występują na końcu linii astrologicznej. Oznacza to, że Ryby rozumieją wady i zalety poprzednich 11 znaków i są niejako ich mieszanką. Ułatwia im to zachowanie równowagi w codziennym życiu i wyostrza ich wrażliwość.

Rak – opiekuńczość i dobroduszność to jego drugie imię

Zodiakalne Raki można poznać w każdym towarzystwie. Osoby urodzone od 21 czerwca do 22 lipca są zawsze "opiekunami" kręgu znajomych i rodziny, w którym się obracają. Intensywność gestów jest różna, jednak można wyróżnić cechy wspólne dla każdego Raka.

Raki są znane z przynoszenia przekąsek i napojów na wspólne spotkania. Nikt nie musi ich o to prosić. Mają ponadto łagodne usposobienie, czerpią satysfakcję z dbania o bliskich im ludzi. Od Ryb odróżnia Raki to, że wrażliwość nie jest ich jedyną cechą. Jeśli ktoś zajdzie im za skórę, to z pewnością pokażą też swoją twardą stronę.

Wodnik – nieoczywisty wybór w zestawieniu

Każdy, kto choć trochę interesuje się znakami zodiaku, może być nieco zdziwiony, że w tym zestawieniu pojawił się Wodnik. Mimo że nie jest tak dobroduszny jak Ryby i Raki dla osób z zewnętrznego kręgu znajomych, to ma stronę, o której nie wszyscy wiedzą.

Cechą szczególną u Wodników jest stawianie emocjonalnego muru pomiędzy nimi a światem. Jednak nie jest to podejście, które stosują w każdym przypadku. Zupełnie inne wrażenie na ich temat mogą odnieść osoby z najbliższego otoczenia. Wodnik znakomicie kontroluje swoją emocjonalność, ale daje wiele miłości i empatii rodzinie lub tym, którzy staną się jego przyjaciółmi.

