Lew zazwyczaj skupiony na tym, co zewnętrzne, tym razem skupi się na swojej duchowości. To nowość dla zodiakalnego Lwa. W drugiej połowie czerwca Lew zacznie zastanawiać się nad tym, jakie relacje w jego życiu mu służą i sprawiają, że wzrasta na różnych poziomach, a które podcinają mu skrzydła.

17 czerwca Wenus i Merkury wejdą w znak Raka , co wpłynie na obszar działań społecznych Panny, zachęcając do pielęgnowania i łączenia się z bliskimi osobami. Pełnia księżyca w Koziorożcu wkrótce potem doda mocy projektom Panny, które związane są z pasją i wyrażaniem siebie.

Czerwiec to czas Strzelca , bez wątpienia. chociaż początek tego miesiąca mógł być wyzwaniowy, zwłaszcza w pracy, to teraz ten znak zodiaku może liczyć na to, że koło fortuny pomyślnie się dla niego potoczy.

Kiedy 20 czerwca rozpocznie się letnie przesilenie , naprawdę otworzą się przed Strzelcem nowe drzwi do wyjątkowych możliwości. Należy jednak pamiętać, aby nie wracać do starych wzorców, które mogą blokować dary od Losu.

Strzelce powinny być w drugiej połowie czerwca otwarte na nowości i wdzięczne za to, co już mają i co niesie im nowego życie. To sprawi, że przygody, które tak kocha Strzelec staną tuż przed nim na jego życiowej ścieżce.