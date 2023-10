Spis treści: 01 Ryby (19.02 - 20.03) - wszystko uchodzi im na sucho

Byk (21.04 - 21.05) - przyciągają pieniądze jak magnes

Waga (23.09 - 22.10) - potrafi poznać się na człowieku

Ryby (19.02 - 20.03) - wszystko uchodzi im na sucho

Ryby są znakiem zodiaku, które mają ogromne szczęście w porównaniu do innych. Niezależnie od podejmowanych decyzji tym osobom wszystko potrafi ujść na sucho. Spóźnili się do pracy? Okazuje się, że kierownika dziś nie ma i nikt nie zwróci na to uwagi. Zaspali i wyszli na autobus później, niż powinni? Okazuje się, że przez korek komunikacja miejska opóźniła się i zodiakalne Ryby zdążyły.

Zdjęcie Zodiakalne Ryby na brak szczęścia nie mogą narzekać / 123RF/PICSEL

Dla nich nie ma sytuacji nie do przeskoczenia. Cokolwiek by się stało, fortuna sprzyja tym osobom. Szczęście zodiakalnych Ryb pozwala im na wykaraskanie się z problemów i gładkie pójście dalej, bez konsekwencji.

Byk (21.04 - 21.05) - przyciągają pieniądze jak magnes

Byki mają więcej szczęścia niż inni, szczególnie w kwestii finansowej. Osoby spod tego znaku o wiele częściej wygrywają w loteriach, zdrapkach czy konkursach. Można wręcz powiedzieć, że przyciągają do siebie pieniądze, nawet nie robiąc nic szczególnego.

Zodiakalne Byki mają też wyjątkowe szczęście podczas trudnych sytuacji. Łatwo potrafią zażegnać kryzys. Bliskim Byka może się nawet wydawać niejednokrotnie, że nie ma problemu, z którego by nie wyszli. Z tego względu często zwracają się do niego po poradę w ciężkich chwilach. Poza tym na wielkie szczęście Byka wpływa jego wewnętrzny optymizm, którym potrafi zarazić.

Waga (23.09 - 22.10) - potrafi poznać się na człowieku

Wagi otaczają się samymi dobrymi osobami, a to ze względu na ich zdolność do poznawania się na ludziach. Ta umiejętność zdecydowanie czyni je jednym z najszczęśliwszych znaków zodiaku. Już po chwili potrafią rozpoznać, jakie zamiary ma ktoś, z kim rozmawiają. W efekcie szybko selekcjonują, kto dostanie się do grona ich najbliższych.

Osoby spod znaku Wagi mają też większe szczęście w zjednywaniu sobie ludzi. Są one zawsze pogodne i przyjacielskie. Potrafią zrobić bardzo dobre wrażenie. Przez to inni szybko przekonują się do wag i darzą je sympatią.

