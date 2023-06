Gwiazdy są sprawiedliwe, dając każdemu to, na co sobie zasłużył. Horoskop na weekend 2-4 czerwca nie pozostawia wątpliwości. Podczas gdy jedni będą bawić się do upadłego, inni zaszyją się w domu w poszukiwaniu chwili wytchnienia od natrętnych myśli. Niektóre znaki zodiaku w najbliższych dniach nie mają co liczyć na przychylność gwiazd.

Horoskop weekendowy: Baran

Weekend zodiakalny Baran spędzi z głową w chmurach. Zapragnie samotności, konsekwentnie izolując się od najbliższych. To może im się jednak nie spodobać. Kłótnia wisi więc w powietrzu. Najbliższe dni sprzyjają jednak rozwojowi wewnętrznemu. Skup się na sobie i zregeneruj zszargane nerwy. Jeśli w twojej głowie kiełkuje jakikolwiek zawodowy pomysł, to odpowiedni moment, aby powoli zacząć go realizować.

Horoskop weekendowy: Byk

Zodiakalny Byk powinien w ten weekend odłożyć dumę na półkę. W tym czasie musi skupić się na uczuciach najbliższych sobie osób. To idealny moment na głębokie rozmowy. Single nie powinni bać się otwarcia na nowe możliwości. Kto wie, może za rogiem czai się miłość aż po grób? Byk poczuje jednak skutki braku snu z ostatnich dni. To mocno wpłynie na jego samopoczucie. Lepiej go nie denerwować.

Horoskop weekendowy: Bliźnięta

Zodiakalne Bliźnięta powinny w najbliższym czasie skupić się na swoim partnerze. To idealny moment na pogłębienie relacji, a nawet życiowe deklaracje. Chcąc planować przyszłość, zadbaj jednak o swój portfel. Szczególnie w weekend pilnuj swoich wydatków. Na horyzoncie widać pewne zobowiązania, które mogą nieco nadszarpnąć budżet. Spodziewaj się szalonych wiadomości.

Zdjęcie Zodiakalne Bliźnięta w weekend powinny popilnować swoich wydatków / 123RF/PICSEL

Horoskop weekendowy: Rak

Gwiazdy nie będą w ten weekend sprzyjać zodiakalnym Rakom. Te poczują się przemęczone i zapragną spędzić całe dnie w łóżku. Wtedy też zdadzą sobie sprawę, gdzie leży źródło ich ciągłego rozdrażnienia i wyczerpania. To czas refleksji nad swoją karierą. Jesteś zadowolony ze swojej pracy? Czas na podjęcie decyzji o przyszłości. Nie zwlekaj, robiłeś to już i tak zbyt długo.

Horoskop weekendowy: Lew

Zodiakalny Lew, po krótkim okresie zwątpienia, znów nabierze sił i energii do działania. Ostatnio nie był sobą, ale w weekend znów poczuje, że los mu sprzyja. Poczyni szalone plany i niemal od razu rozpocznie ich realizację. Co więcej, założy na nos różowe okulary, spoglądając w przyszłość jedynie z optymizmem. To coś nowego! Szykują się zmiany, ale tylko na lepsze.

Horoskop weekendowy: Panna

Znudzenie nie będzie w ten weekend odstępować zodiakalnej Panny ani na krok. To sprawi, że szybko poczuje się zirytowana. Lepiej nie stawać na jej drodze. Żal do przyjaciół, którzy zaplanowali weekend bez niej, ustąpi dopiero po kilku dniach. Panna uwielbia trzymać w sobie urazę przez długi czas. Uważaj jednak na to, co i o kim mówisz. Plotkowanie nigdy nie wychodzi na dobre.

Zdjęcie Znudzenie nie będzie w ten weekend odstępować zodiakalnej Panny ani na krok / 123RF/PICSEL

Horoskop weekendowy: Waga

Najbliższy weekend upłynie Wadze pod znakiem niepewności. W jej głowie wciąż krążyć będą myśli o własnych kompetencjach, co może odbić się negatywnym echem w miejscu pracy. Zaczniesz zastanawiać się, czy praca, którą aktualnie wykonujesz jest tym, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Odpowiedź nadejdzie jeszcze w ten weekend. Odwiedzą cię dawno niewidziani krewni. Waga nie znosi niespodzianek, dlatego postaraj się zadbać o czystość w mieszkaniu.

Horoskop weekendowy: Skorpion

Zodiakalny Skorpion będzie w ten weekend tryskał optymizmem, stawiając przede wszystkim na dobrą zabawę. Stanie się duszą towarzystwa i nikt nie będzie się przy nim nudził. W niedzielę poczuje się jednak nieco zagubiony. Czas zdać sobie sprawę, że ciągłe imprezy to nie to, czego naprawdę szukasz. Zbierz się w sobie i zacznij działać.

Horoskop weekendowy: Strzelec

W najbliższy weekend zodiakalny Strzelec powinien nieco mocniej skupić się na swojej rodzinie. Pamiętaj, to w niej cała siła. Bez wsparcia najbliższych może być ciężko zdobywać kolejne szczyty. Zwolnij i zastanów się nad swoją przyszłością. To dobry czas, aby skupić się na swojej karierze. Może właśnie teraz powinieneś zapisać się na kurs, o którym tyle marzyłeś? Nowych doświadczeń nigdy zbyt wiele!

Horoskop weekendowy: Koziorożec

Zodiakalny Koziorożec odpuści w ten weekend spotkania z przyjaciółmi, w pełni skupiając się na karierze. Tylko odpowiednia droga jest w stanie zaprowadzić nas do sukcesu. Gwiazdy sprawią, że będzie miał głowę pełną pomysłów, a snucie planów na przyszłość nie będzie dla niego najmniejszym problemem. Szybko zacznie je realizować. Przez długie tygodnie skrywał w sobie całe pokłady wytrwałości, które właśnie teraz ujrzą światło dzienne. Powodzenia!

Zdjęcie Strzelcu - w ten weekend zwolnij i zastanów się nad swoją przyszłością / 123RF/PICSEL

Horoskop weekendowy: Wodnik

Wodnika w ten weekend będzie wręcz rozpierać energia. Nie szalej jednak zbyt mocno, bo zapał i zaangażowanie przyda ci się już od poniedziałku. W pracy czeka cię ostry czas, dlatego w wolne dni postaw na odpoczynek. Sięgnij po ulubioną książkę, włącz film lub wybierz się na krótki spacer. Oczyść nieco swój umysł.

Horoskop weekendowy: Ryby

Szalona podróż to jedyne o czym myślą w tym momencie zodiakalne Ryby. Najbliższy weekend jest więc idealną okazją do zarezerwowania egzotycznych wakacji lub krótkiego wypadu za granicę. Pamiętaj, że zdrowie to nie tylko ciało, ale również umysł. Potrzebujesz chwili odpoczynku, a kiedy połączysz ją z odkrywaniem tego, co nieznane, zapiszesz na swoim koncie niezapomniane momenty. Pamiętaj o zakupach. Nie ma wycieczki bez dużej walizki! I to dosłownie. Najbliższy weekend to odpowiedni moment na zastanowienie się nad swoimi planami na przyszłość.