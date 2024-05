I tak ogień patronuje takim znakom jak Lew, Baran i Strzelec, żywioł ziemi to Byk, Panna i Koziorożec, Woda to odpowiednio Rak, Ryby i Skorpion oraz powietrze mają w sobie takie znaki jak Bliźnięta, Wodnik oraz Waga.

Każda z tych grup charakteryzuje się wyjątkowym zestawem cech, wzmacnianym przez żywioł. Najbardziej temperamentnymi i porywczymi ze wszystkich dwunastu znaków są te spod znaku ognia. Co warto wiedzieć właśnie o nich?

Lwy to czysty upór w rządzeniu

Majestatyczny Lew ma w sobie płomień, który pali się jednostajnie i zachwyca swoim pięknem i dostojnością. Lwy mają dzięki patronatowi ognia gorące, ogromne dla innych serce. Bywają hojne, łaskawe, dumne i gdy kochają, to właśnie taką płomienną miłością.

Ogień jednak daje im namiastkę impulsywności i porywczości. Jeżeli ktoś stanie na drodze Lwa i nie będzie chciał mu się usunąć, to może być pewny, że skończy się to ognistą furią.

Lew to królewski znak zodiaku, więc i ogień wzmaga jego chęć władania i posiadania ludzi sobie poddanych. Osoby urodzone pod tym znakiem dlatego często sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych.

Znak zodiaku , jakim jest Baran rozpoczyna całą plejadę horoskopu. To od niego zaczynają się wszystkie znaki zodiaku i nie dzieje się tak bez przyczyny. Niesie on symboliczny płomień , który rozświetla innym drogę i ją wytycza.

Baran lubi być pierwszy. Działa szybko, niekiedy nawet zbyt impulsywnie. To często prowadzi do kłótni z Baranem, a wtedy widać jego prawdziwy żywioł - jest wtedy nie do okiełznania niczym prawdziwy pożar.