Lew - urodzony przewodnik

Jeśli wybierzesz lwa, oznacza to, że masz w sobie siłę do przywództwa. Drzemie w tobie determinacja i cechuje cię niebywała pewność siebie, której zazdroszczą inni. Dobrze się czujesz w prowadzeniu ludzi. Nie boisz się podejmowania wyzwań, gdyż odwaga nie jest ci obca. Twoją wewnętrzną siłą jest zdolność do działania i przewodzenia. Warto pracować nad tymi umiejętnościami i szlifować je do perfekcji. Może przynieść ci to w życiu wiele korzyści, w tym materialnych.

Rada na dziś: Sprawdź się w roli lidera. Zobacz, czy inni pójdą za twoim głosem. Być może odkryjesz coś, czego do tej pory nie znałeś.

Słoń - każde twoje słowo niesie pomoc

Natomiast jeżeli twoja intuicja podpowiedziała ci, aby wybrać słonia, to znak, że władasz wielką siłą emocjonalną. Świetnie sprawdzasz się w roli opiekuna. Dbasz o innych, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zawsze starasz się zapewnić innym spokój, harmonię i komfort, gdy przebywają w twoim otoczeniu. Twoją silą, jest empatia do ludzi i zwierząt. Nie zmarnuj tego. Odnajdujesz się w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i inni w tobie to niezwykle cenią.

Rada na dziś: Porozmawiaj z kimś, kto zmaga się z trudnościami. Być może odnajdziesz w tym swoje powołanie, a przy okazji pomożesz komuś, kto tego potrzebuje.

Ryba - twoje słowa mają wielką wagę

Jeśli jedna postanowiłeś wybrać rybę, oznacza to, że twoja intuicja prawie nigdy cię nie zawodzi. Twoją mocną i silną stroną jest kreatywność, która zaskakuje otoczenie. Czujesz się komfortowo w świecie emocji i potrafisz je okazywać na wiele sposobów. Drzemie w tobie artystyczna dusza, która woła, aby wydostać się na zewnątrz. Twoje teksty, dzieła sztuki, czy też piosenki potrafią trafiać do ludzi i skłaniać do głębokich przemyśleń. To nie lada talent, którego nie możesz zmarnować.

Rada na dziś: Złap za pędzel lub pióro i sprawdź się w tym, co do tej pory było dla ciebie nieznane. Podziel się tym z innymi, ich opinia może cię zaskoczyć. Zawsze jednak ufaj intuicji, ona cię nie zawiedzie...

