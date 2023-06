Baran nie znosi rutyny

Te znaki zodiaku są najgorszymi kierowcami. Nie powinny wsiadać za kierownicę Baran jest pewny siebie, otwarty, bezpośredni i impulsywny. Te cechy charakteru sprawiają, że jest bardzo kochliwy - wystarczy, że zwróci uwagę na przedstawiciela płci przeciwnej, a od razu rusza "do ataku". Baran nie kryje swoich uczuć - szybko proponuje randkę, roztaczając swój ognisty urok i zazwyczaj dostaje to, czego chce.

Baran ma jednak jedną cechę, która sprawia, że ciężko zbudować mu stały związek i przywiązać się do kogoś na dłużej - nie znosi rutyny. Związek Barana musi być fascynujący, pełen ognia i dobrej energii, a jego największym wrogiem jest stagnacja. Gdy w relacji pojawi się szara codzienność i pierwsze emocje opadną - Baran zaczyna się nudzić i biegnie poszukać szczęścia gdzie indziej.

Baran potrafi oczywiście stworzyć szczęśliwy związek, pod warunkiem jednak, że trafi na partnera, który dotrzyma mu kroku np. Strzelca, Wagę, Lwa lub innego Barana.

Zdjęcie Baran szybko się nudzi i zaczyna szukać nowej relacji / 123RF/PICSEL

Bliźnięta szukają prawdziwego uczucia

Bliźnięta są na pierwszy rzut oka wręcz stworzone do związków - nie znoszą samotności, a obecność bliskiej osoby jest im wręcz niezbędna do szczęścia. Bliźnięta są więc w stanie wiele poświęcić, by znaleźć wreszcie tę jedną, jedyną osobę, przy której postanowią się zestarzeć. Zanim dojdą jednak do tego momentu, sporo romansują i wikłają się w liczne relacje.

Bliźnięta są atrakcyjne, zmysłowe i umieją flirtować. To również śmiali i pełni ognia kochankowie, którzy chętnie eksperymentują i idą na całość. To wszystko sprawia, że Bliźnięta mają zazwyczaj na koncie mnóstwo relacji i nie każdy umie im zaufać. Baran, Waga, Strzelec lub inne Bliźnięta sprostają jednak temu wyzwaniu.

Strzelec jest mistrzem flirtu

Strzelec jest bardzo śmiały, otwarty i bezpośredni - otwarcie wyraża swoje zainteresowanie, lubi flirt i nie stroni od dobrej zabawy. Śmiało proponuje również randkę, inicjuje pierwszy pocałunek czy pierwszą, wspólną noc. Strzelec nie marnuje czasu na podchody i dość szybko ma już pewność czy chce kontynuować relację, czy poszuka szczęścia gdzie indziej.

Strzelec ma jednak wadę - podobnie jak Baran nie znosi rutyny i dość szybko się nudzi. Jeśli partner nie nadąża za jego pomysłami i dobrą energią, wycofuje się z relacji i... szuka dalej. To sprawia, że ma na koncie liczne romanse i również liczne rozstania.

Najlepszym partnerem dla Strzelca jest Baran, Lew, Waga i inny Strzelec.

