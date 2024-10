Ten układ wpłynie na trzy znaki zodiaku. Rozpocznie się już niebawem

5 października 2024 roku to ważna data w astrologii. Księżyc i Wenus na pierwszym planie

Od wieków zdaniem astrologów planety i to, co dzieje się w Kosmosie ma wielki wpływ na nasze życie. Księżyc, Słońce i planety, które przyjmują określone pozycje na nieboskłonie są istotne także w obszarach takich jak nasza praca, miłość, czy kontakty społeczne.

Niekiedy, według wiedzy astrologicznej i wierzeń, doświadczamy krzyżowania się energii tych ciał niebieskich i to także nie jest bez znaczenia. Tym razem, 5 października 2024 roku na niebie ma miejsce koniunkcja Księżyca i Wenus. Co to oznacza?

Przede wszystkim koniunkcja to takie ustawienie Księżyca z daną planetą, jak właśnie z Wenus, Marsem lub inną planetą, które oznacza, że oba te obiekty są widoczne tuż obok siebie na niebie. Układ ten często określany jest również zbliżeniem lub złączeniem.

Tym razem Księżyc wizualnie będzie spoczywał koło Wenus, a to w astrologii wnosi sporą energię do naszego życia. Emocjonalna energia Księżyca i zmysłowa energia Wenus, to harmonijny aspekt, który podkreśla sprawy związane z miłością, uczuciami, estetyką oraz relacjami międzyludzkimi.

Co nas czeka? Miłość, relacje i emocje

Ten piękny układ sporo może namieszać, a wszystko za sprawą energii, jaką wnosi zarówno Wenus, jak i Księżyc. Pierwszy obszar, któremu należy się przyjrzeć w tym czasie to miłość.

Planeta Wenus reprezentuje miłość, piękno, zmysłowość i wartości, natomiast Księżyc symbolizuje naszą emocjonalną stronę. Kiedy te dwie energie łączą się w koniunkcji, możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania tematami miłosnymi i związkami. To dobry czas na pogłębianie relacji, zarówno romantycznych, jak i przyjacielskich. Może to być również okres, w którym odczuwamy silniejszą potrzebę harmonii i równowagi w relacjach.

Jeżeli mowa o miłości, to trudno nie spojrzeć w kierunku innych uczuć i emocji. Czas koniunkcji tych ciał niebieskich wpływa na intensyfikacje emocji. Możemy odczuwać większą wrażliwość, empatię względem innych istot. Może pojawić się także silniejsza potrzeba bliskości i poczucia bezpieczeństwa.

Wenus to także piękno, więc dodatkowym aspektem w tym czasie może być także wrażliwość na to, co nas otacza pod kątem estetycznym. Koniunkcja tych planet sprzyja twórczości, inspiruje do wyrażania siebie poprzez sztukę, muzykę, modę czy inne formy wyrazu artystycznego.

Kto odczuje wpływ planet najmocniej? Trzy znaki zodiaku powinny mieć się na baczności

Choć układy planet wpływają na wszystkie znaki zodiaku, to niektóre z nich mogą odczuć koniunkcję bardziej, niż pozostałe. Zdecydowanie na energetyczne oddziaływanie mogą przygotować się znaki rządzone przez Wenus, czyli Byk i Waga.

Byki są mocno powiązane z Wenus i w tym czasie mogą odczuwać potrzebę wejścia w nowy związek lub podbudowania trwającej już relacji. Zapragną także skupić się na przyjemniej stronie życia, by postawić na zdrowy egoizm i luksus.

Wagi z kolei, dla których Wenus jest planetą opiekuńczą będą odczuwać większą potrzebę harmonii, a także będą skłonne do budowania lub uzdrawiania swoich relacji, podobnie jak Byki.

Trzecim znakiem, który może odczuć wpływ tej koniunkcji będzie Rak, rządzony przez Księżyc. To niezwykle emocjonalne znaki zodiaku, a obecny układ jeszcze wzmocni ich odczucia. Będą odczuwać silniejszą potrzebę bezpieczeństwa emocjonalnego, a także mogą w tym czasie bardziej intensywnie reagować na sytuacje związane z miłością i relacjami.

