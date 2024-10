Ten wieczór przyniesie wiele dobrego. Te znaki już mogą się cieszyć

Księżyc w Wadze to okres, który sprzyja harmonii, równowadze, dyplomacji i dbałości o relacje. To doskonały czas na pogłębianie więzi, podejmowanie decyzji w sposób sprawiedliwy i dbanie o estetykę wokół siebie. Faza Księżyca, jaką jest nów jeszcze wzmocni to działanie i da początek czemuś nowemu, co wprowadzi nas w wyjątkową energię znaku Wagi.