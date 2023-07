Te imiona przyciągają pieniądze. Przynoszą ogromne szczęście

Od lat imiona posiadają konkretne znaczenia i nie są nadawane przypadkowo. Wielu twierdzi, że noszone przez nas imię mocno determinuje cechy charakteru, wpływając również na to, jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości.

Ezoterycy są przekonani, że z imienia można odczytać między innymi to, czy jego posiadaczowi uda się osiągnąć finansowy sukces. Jak się okazuje, niektórzy z nas, za sprawą swojego imienia, mogą mieć duże szczęście, jeśli chodzi o pieniądze. Niektóre imiona przynoszą bowiem ogromne powodzenia w finansach. Bogactwo i sukces są wręcz gwarantowane.

Oliwia - czarodziejka od oszczędności

Oliwia jest kobietą spokojną i opanowaną, z powodzeniem wykorzystującą wszystkie swoje zalety. Zawsze osiąga zamieszony cel, będąc jednocześnie towarzyską. Z łatwością nawiązuje nowe znajomości.

Zdjęcie Te imiona przyciągają pieniądze. Przynoszą ogromne szczęście / 123RF/PICSEL

Oliwia potrafi walczyć o swoje. Radzi sobie z pracą w trudnych warunkach i pod presją, a wrodzona ambicja pozwala jej zdobywać kolejne sukcesy. Zamiast czekać, aż szczęście samo się do niej uśmiechnie, woli mu nieco pomóc. Czasami za swoje starania dostaje nawet z nawiązką. Wszystkie wydatki ma pod stałą kontrolą, a oszczędności zdają się same mnożyć w jej portfelu.

Amelia - sukces za sukcesem

Amelia jest kobietą rozważną i odpowiedzialną. Potrafi zrealizować nawet najśmielsze marzenia, a współpracownicy cenią ją za wrodzoną wnikliwość. Słysząc pochwały i zapisując na swoim koncie kolejne sukcesy wręcz rozkwita, mobilizując się tym samym do dalszego rozwoju. W jej życiu bardzo ważne miejsce zajmuje kariera.

Amelia posiada dar szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Działa precyzyjnie i nigdy nie ulega zwątpieniu. Żadna okazja do pomnożenia oszczędności nie przejdzie jej koło nosa. Dociekliwość zwykle bywa nagradzana, a Amelia potrafi wywęszyć dobry zarobek nawet tam, gdzie inni nie zauważyliby "złamanego grosza".

Jacek - wie, jak zadbać o budżet

Jacek jest mężczyzną, który rzadko przyznaje się do błędów, jednak porażki każdorazowo motywują go do zdwojenia swoich wysiłków. Kiedy coś postanowi, trudno go od tego odwieźć. Zazwyczaj jednak jego decyzje i kolejne działania mocno popłacają.

Zdjęcie Jakie imiona przyciągają pieniądze? Sukces gwarantowany / 123RF/PICSEL

Jest uparty, ale dzięki temu mocno kontroluje swoje decyzje i wybory. Jest całkowicie niezależny, sam kierując swoim losem. Zależy mu jednak na poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, dlatego zawsze ma odłożone oszczędności. Działa rozważnie, sukcesywnie budując swój kapitał. Z pewnością nie grozi mu utrata pieniędzy z powodu nierozważnych lub ryzykownych decyzji.

Oskar - ma sukces wpisany w codzienność

Oskar jest mężczyzną, w słowniku którego nie istnieje słowo "ryzyko". Mimo iż nie jest tchórzem, to właśnie rozwaga i ostrożność pomagają mu odnieść życiowy sukces. Jest pełen zapału, ale unika zmian.

Oskar to solidny i wytrwały pracownik, który często zaskakuje innych swoją gotowością do działań lub poświęceniem. Swoje działania każdorazowo opiera na chłodnej analizie i racjonalnych ocenach. Nie szasta pieniędzmi na prawo i lewo, kontrolując swoje wydatki. Jego wrodzona ambicja sprawia, że często, nawet nieświadomie, podwaja swoje zyski. Sukces jest wręcz wpisany w jego codzienność.

