Spis treści: 01 Wielka moc imion. Nie lekceważ tej potęgi

02 Helena. Niesie ze sobą życiową mądrość

03 Agata. Teściowa szlachetna i dobra

04 Małgorzata. Teściowa, która może okazać się twoją najlepszą przyjaciółką

Wielka moc imion. Nie lekceważ tej potęgi

Osoby, które wierzą w numerologię, czy astrologię, wiedzą, że nie ma przypadków na tym świecie. Data, a nawet godzina urodzenia, dzień w którym przyszliśmy na świat, a nawet nasze imię według astrologów i numerologów mówią wiele o tym, jacy jesteśmy.

Te znaki zodiaku spotka szczęście do końca roku. Jesteś na liście astrologów?

Co mówi o tobie pierwsza litera nazwiska? Astrolodzy nie mają wątpliwości

Te znaki zodiaku nienawidzą świąt. Zrujnują każde rodzinne spotkanie

Nowy układ w kosmosie zamiesza w życiu trzech znaków zodiaku. Jesteś na liście? Nie bez powodu przyszli rodzice długo wybierają imię dla swojej pociechy, bo poprzez jego brzmienie nadać dziecku moc i wspomóc pożądane cechy.

Imię to towarzyszy nam niemal zawsze przez całe nasze życie i zdaniem wielu kształtuje to, jacy jesteśmy dla innych ludzi. Dlatego niekiedy kobiety szukają partnerów o określonych imionach, by mieć choć cień szans na odnalezienie w wybranku cech opisywanych przez imię.

Reklama

Podobnie sprawa ma się w przypadku teściowych, które mogą stać się albo solą w oku synowej, albo jej największym wsparciem. Można wyróżnić trzy imiona, które noszą teściowe o złotym sercu. Lepiej wiedzieć na przyszłość, które z nich mogą zwiastować nam spokojne życie rodzinne z teściową u boku.

Helena. Niesie ze sobą życiową mądrość

Zdjęcie Heleny to jedne z bardziej uroczych teściowych / 123RF/PICSEL

Helena to w numerologii imię o wibracji 9. Niesie ze sobą wielką mądrość i sprawiedliwość, ale też wrażliwość i empatię dla innych. Kobiety o tym imieniu mają duchowy potencjał rozwoju, więc sprawdzą się idealnie jako mądre i wspierające teściowe.

Heleny wykazują się sporą pokorą, więc raczej nie będą chciały wtrącać się w sprawy syna i synowej, a wesprą ich na nowej drodze życia.

Teściowa o imieniu Helena może jednak wykazać się silnym charakterem i gdy coś jej się bardzo nie spodoba, zdobędzie się na szczerość.

Agata. Teściowa szlachetna i dobra

Zdjęcie Agaty potrafią ozłocić swoją synową / 123RF/PICSEL

Agata ma wibrację imienia 3, a to oznacza, że jest osobą zdeterminowaną i kreatywną, pełną energii. Wymaga wiele od siebie... ale także od innych. Dlatego jako teściowa może na początku przerażać, ale gdy przekona się do wybranki serca swego syna, odda jej wszystko, co dla niej najcenniejsze.

Imię to pochodzi z greki i oznacza osobę dobrą i szlachetną. Właśnie taka okaże się Agata dla swojej synowej, gdy ta spełni jej wymagania, a te nie są łatwe.

Agaty wysoko stawiają poprzeczkę innym, jednak gdy ktoś już należy do rodziny, potrafią bronić swoich bliskich z całych sił.

Małgorzata. Teściowa, która może okazać się twoją najlepszą przyjaciółką

Zdjęcie Małgorzaty to teściowe idealne / 123RF/PICSEL

Małgorzata to numerologiczna 6 i cechuje ją umiejętność tworzenia głębokich relacji z innymi. Szóstka sprzyja dyplomacji, negocjacjom, więc i w kontaktach z synową Małgorzata będzie niezwykle wyważona.

To także imię osoby, która jest dosłownie stworzona do życia rodzinnego i jest w stanie wiele poświęcić dla swoich bliskich. Będzie szczęśliwa, gdy jej syn także będzie szczęśliwy.

Dodatkowo Małgorzaty cechuje spore poczucie humoru i radość z życia. Trafiając na teściową o tym imieniu możemy czuć się naprawdę szczęśliwe, mając ją w swojej rodzinie.