Wiosna będzie dla ciebie czasem intensywnej aktywności zawodowej. Będziesz więc musiał utrzymać równowagę między robotą a życiem prywatnym. W pracy na etacie twoje pomysły podziałają na wszystkich mobilizująco. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą poczują, że ich firma wychodzi na właściwe tory i jeszcze bardziej zaangażują się w to, co robią. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały problem z wyborem właściwego dla siebie stanowiska. W sprawach finansowych warto zabiegać o sprawy materialne, zwłaszcza jeśli zbierasz na kupno samochodu lub działki.

Majowa aura zachęci cię do stawienia czoła nowym wyzwaniom. W pracy na etacie uważaj na opóźnienia i zmiany różnych planów, bo potem możesz nie wyrobić się ze wszystkim na czas. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej wyrozumiałe dla ludzi, a lżej będzie im się pracowało. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny powysyłać do swoich bliższych i dalszych znajomych informacje o chęci podjęcia pracy dzięki ich poleceniu. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło, ale poważniejszy wydatek może nadszarpnąć twoje konto.

W tym tygodniu będziesz energiczny, a wszelkie działania będą lekko ci szły. W pracy na etacie we wszystkim wyrobisz się w mig i jeszcze pomożesz komuś, kto jest bardzo powolny. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą bez problemu rozwiążą swoje trudności z płynnością gotówkową firmy, bo znajdą dobrego inwestora. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być pewne siebie i nie wahać się aplikować na stanowiska, które ich interesują. W sprawach finansowych zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, na co tak naprawdę wydajesz pieniądze, a szybko zaczniesz widzieć oszczędności.

Już od samego poniedziałku czeka cię wiele emocjonujących wydarzeń. W pracy na etacie ktoś nieustannie będzie psuł ci szyki, co zacznie wywoływać w tobie irytacje. Nie daj się pochłonąć złym emocjom, tylko rozwiąż sprawę dyplomatycznie. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą niepotrzebnie porównywać się z konkurencją, i tylko stracą czas na jałowe działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia idealnie się zaprezentują przed potencjalnym pracodawcom i zdobędą to, o co tak bardzo się starały. W sprawach finansowych lekkie zmiany, bo sporo gotówki wydasz na rozwijanie swoich pasji, ale w końcu żyje się raz.

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie ogarnij chaos, jaki zapanował w biurze, a odzyskasz poczucie bezpieczeństwa. W czwartek będziesz musiał być bardziej tolerancyjny do słabości innych. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą angażować się w nowe projekty, które mają im przynieść większe przychody. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zainteresują się nowymi dziedzinami. W sprawach finansowych możesz być niezadowolony, bo pogorszą się warunki płacowe, które wedle ciebie są nieadekwatne do ponoszonych przez ciebie starań.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie samym przyjemnościom, a nie obowiązkom. W pracy na etacie nie będziesz miał ochoty do robienia tego, co do ciebie należy i zrobisz wszystko, aby się wymigać . Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą rozkręcą swoje pomysły, jednak ich entuzjazm szybko opadnie i zamiast robotą zajmą się swoim hobby. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej otwarte na zmiany i być może znajdą pracę, która sprawi im prawdziwą satysfakcję. W sprawach finansowych to dobry tydzień na podpisywanie umów bankowych czy notarialnych. Nie przeoczysz niczego, co ważne.