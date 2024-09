To imię dziewczyny, która nie boi się walczyć o swoje. Warto mieć ją w najbliższym otoczeniu

Idzie po swoje, rzadko się poddaje, a rodzina to dla niej największa wartość. Jest pewna siebie i umie przekonać innych, aby poszli za nią. Kinga to świetna przewodniczka życiowa, choć warto wiedzieć, że nie dąży po trupach do celu. Jej charakteru może pozazdrościć wielu. Co jeszcze można powiedzieć o kobiecie o imieniu Kinga?