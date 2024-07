Helga to imię niepopularne w Polsce. W 2023 roku nie urodziła się żadna dziewczynka, której by je nadano.

Helga to numerologiczna szóstka. Co to oznacza? Jest urodzoną dyplomatką, oddana rodzinie i bliskim. Została stworzona do tego, aby działać w zespole, choć niewątpliwe lubi nim również przewodzić. Bywa romantyczką, ceni sobie życie rodzinne i chętnie buduje nowe relacje.