Imię, które w Polsce właściwie już nie występuje. Noszą je kobiety o wyjątkowej sile

Jakie imię nadać córce, która niebawem ma pojawić się na świecie? To właśnie ono często definiuje charakter dziecka. Bogda to oryginalne, ale nieco zapomniane już imię kobiece. Co oznacza i jakie czym może się wyróżniać dziewczynka, której rodzice zdecydują się ją tak nazwać? Sprawdź.