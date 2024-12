Teresa to imię kobiety niezwykle silnej, odważnej, która stawia czoła trudnym wyzwaniom. Dąży do realizacji swoich celów powoli i skrupulatnie. Trwa przy założonych postanowieniach. Jednocześnie jednak zwraca uwagę na to, co dzieje się wokół niej. Odpowiada na potrzeby innych, jest prawdziwą, zaangażowaną przyjaciółką i matką. Nie przechodzi obojętnie obok krzywdy słabszych.