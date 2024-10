Konrada to żeński odpowiednik męskiego imienia Konrad. Powstało z połączenia staroniemieckich wyrazów kuoni i rath, co oznacza kogoś dającego dobre rady.

Konrada to kobieta, która ma niespożyte pokłady energii. Zaraża nimi innych, inspiruje do działania i jest świetną motywatorką. Doskonale radzi sobie w podbramkowych sytuacjach. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a to sprawia, że ludzie lgną do niej i chcą czerpać z jej energii. Już od młodych lat aktywnie spędza czas, próbując swoich sił w różnych zawodach i zadaniach.