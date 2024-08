W Polsce w 2023 roku na świat przyszły 3 kobiety o tym imieniu . Imię to powraca znowu do łask, choć nie cieszy się jeszcze dużą popularnością.

Dąbrówka to kobieta komunikatywna, która łatwo adaptuje się nawet do trudnych sytuacji. Jest numerologiczną trójką. Cechuje ją wyjątkowy optymizm, jest towarzyska i radosna. Cieszy się życiem i możliwościami, jakie to przed nią stawia. Dąbrówka jest silnie związana z naturą. Ceni sobie wewnętrzną harmonię i czerpie z życia pełnymi garściami.